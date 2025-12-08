Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  На Острова кръстиха улица на Ландо Норис

На Острова кръстиха улица на Ландо Норис

  • 8 дек 2025 | 21:17
  • 373
  • 0

Новият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис вдъхнови сънародниците си да кръстят на негово име улица в село с население с почти 13 000 жители – Стрийт, в графство Съмърсет.

Ландо е роден в Бристъл, но е израснал в Гластънбъри, като въпросното село Стрийт се намира на около 3 километра от Гластънбъри.

Новото име на улицата е „Ландо Лейн“ и от местното кметство се похвалиха, че още тази сутрин са били инсталирани табелките с новото наименование. Улицата е в тази част от населеното място - Кларкс Вилидж, където са съсредоточени най-големите и популярни магазини и там има постоянен поток от хора.

Пилотът на Макларън е израснал в Съмърсет, там е започнал да се състезава с картинг и тази година ВВС на няколко пъти информира, че благодарение на силното му представяне все повече се насочват към картинга, като сочат точно Ландо за свое вдъхновение.

Снимки: Gettyimages

