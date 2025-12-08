Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Пулишич все пак отпътува за днешния мач на Милан

Пулишич все пак отпътува за днешния мач на Милан

  • 8 дек 2025 | 17:27
  • 321
  • 0

Американският национал Кристиан Пулишич е получил разрешение да се присъедини към съотборниците си от Милан преди днешното гостуване на Торино, след като първоначално беше оставен у дома поради заболяване.

„Росонерите“ имат възможност да се върнат на първо място във временното класиране в Серия "А" с победа срещу Торино, който е без успех в последните си пет мача от шампионата. Милан може да събере 31 точки, колкото има настоящият лидер Наполи. Интер е втори с 30 точки в актива си.

На пресконференцията в неделя старши треньорът Масимилиано Алегри предупреди, че Пулишич е под сериозно съмнение днешното гостуване поради заболяване, тъй като има треска и няма да се присъедини към групата, ако има риск да зарази друг. Треската на нападателя обаче е отшумяла и той е получил зелена светлина да пътува за Торино, съобщава Milannews.it. Той, заедно с Рафаел Леао, е водещият голмайстор на Милан през настоящия сезон, като има пет гола на сметката си. Днес обаче партньор на португалеца в атака най-вероятно ще бъде Кристофър Нкунку.

Снимки: Gettyimages

