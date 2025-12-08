Популярни
Хонда официално се сбогува с Ред Бул

  • 8 дек 2025 | 15:55
Японският производител на двигатели Хонда вчера записа последното си състезание във Формула 1 като партньор на Ред Бул, като съюзът им донесе 4 поредни световни титли при пилотите между 2021 и 2014 година.

Хонда започна работи с Ред Бул през 2018 година, като първо доставяше задвижващи системи на втория тим на компанията – Торо Росо, а от 2019 стана партньор и Ред Бул.

В края на 2021 година Хонда официално се оттегли от спорта, но точно тогава Макс Верстапен спечели първата си световна титла и японците останаха във Формула 1, макар и само като доставчик в началото. От следващия сезон Хонда ще е партньор на Астън Мартин, когато в сила ще влязат новите технически правила в световния шампионат.

„Гордеем се с това, че бяхме 8 години в челото на Формула 1, като това стана възможно чрез успешната ни съвместна работа с Ред Бул Пауъртрейнс и двата тима – заяви президентът на Хонда Рейсинг Корпорейшън Коджи Ватанабе (на снимката вдясно). – За нас беше огромно удоволствие, че технологията и хората на Хонда допринесоха за толкова много победи и световните титли на Ред Бул в този период. Искам да изразя моята искрена благодарност към всички, които участваха в проекта.“

Догодина Ред Бул ще се състезава със собствена задвижваща система, разработена на базата на тази Хонда и развивана с помощта на Форд Пърформанс.

Снимки: Gettyimages

