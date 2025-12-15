Ауди ще представи цветовата си схема на 20 януари

Единият от двата нови отбора във Формула 1 догодина – Ауди, планира да представи на 20 януари цветовата схема, която ще използва през следващия сезон. Също така, тимът оповести и пълното си име, в което вече присъства и основният спонсор на отбора – Ауди Револют F1.

През ноември Ауди показа на специално събитие в Мюнхен концептуална цветова схема, отбелязваща влизането на марката във Формула 1. Очаква се обаче, че новата цветова схема няма да е много различна от тази, показана в Мюнхен.

Начело на проекта на Ауди за Формула 1 е бившият шеф на Ферари Матиа Биното, който обясни, че на 20 януари в Берлин, феновете на спорта ще могат да видят за първи път новият отбор „като колектив“, който ще бъде представен на глобалната аудитория.

Снимки: Gettyimages