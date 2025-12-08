Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА обяви програмата до последния мач за годината

ЦСКА обяви програмата до последния мач за годината

  • 8 дек 2025 | 13:40
  • 675
  • 0

ЦСКА ще стартира подготовка утре (9 декември) за предстоящия осминафинален двубой срещу Локомотив (София) за Купата на България. В състава на Христо Янев няма проблеми с контузени и наказани футболисти след шампионатния двубой срещу Черно море в събота и всички от групата ще се включат пълноценно в тренировъчния процес през тази седмица.

В дните до предстоящия мач „червените“ ще се готвят едноразово на клубната база в Панчарево. Двубоят срещу Локомотив (София) е на 13 декември (събота) от 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Георги Чиликов: Първото място на Левски е здравословно за нашия футбол

Георги Чиликов: Първото място на Левски е здравословно за нашия футбол

  • 8 дек 2025 | 13:46
  • 787
  • 1
Добри Козарев: Отстъплението е сериозно, разочаровани сме

Добри Козарев: Отстъплението е сериозно, разочаровани сме

  • 8 дек 2025 | 13:25
  • 441
  • 0
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 21084
  • 30
Благо Георгиев: Трябва да направят формата на Световното с 200 отбора, за може и България да се класира

Благо Георгиев: Трябва да направят формата на Световното с 200 отбора, за може и България да се класира

  • 8 дек 2025 | 12:21
  • 660
  • 3
Готова е програмата на Розова долина

Готова е програмата на Розова долина

  • 8 дек 2025 | 11:57
  • 411
  • 0
Осем от героите на Селта срещу Реал (Мадрид) играли и при поражението от Лудогорец

Осем от героите на Селта срещу Реал (Мадрид) играли и при поражението от Лудогорец

  • 8 дек 2025 | 11:52
  • 3848
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:0 Добруджа

ЦСКА 1948 0:0 Добруджа

  • 8 дек 2025 | 15:00
  • 1428
  • 1
Лубе събира Алекс и Мони Николови!

Лубе събира Алекс и Мони Николови!

  • 8 дек 2025 | 14:13
  • 7109
  • 3
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 21084
  • 30
Левски застана твърдо зад Асен Митков

Левски застана твърдо зад Асен Митков

  • 8 дек 2025 | 09:14
  • 25157
  • 44
Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

  • 8 дек 2025 | 07:00
  • 9936
  • 31
Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

  • 8 дек 2025 | 09:55
  • 10927
  • 18