Бала пожела на всички незабравими моменти

Футболната легенда Красимир Балъков използва социалните мрежи, за да поздрави почитателите си с настъпването на 2026 г. Славният плеймейкър на Етър, Спортинг (Лисабон) и Щутгарт прикани феновете да посетят неговия музей-ресторант в София.

"Честита Нова година, приятели! Нека 2026-та бъде година на здраве, щастие и незабравими моменти с любимите хора! Пожелавам ви успех във всичко и много поводи за радост! А през новата година заповядайте в CASA BALA – за вкусна храна, уютна атмосфера и празнични мигове, които да споделим заедно!", написа бившият национал във "Фейсбук".