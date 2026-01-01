Популярни
  Бала пожела на всички незабравими моменти

  • 1 яну 2026 | 15:53
  • 871
  • 0
Футболната легенда Красимир Балъков използва социалните мрежи, за да поздрави почитателите си с настъпването на 2026 г. Славният плеймейкър на Етър, Спортинг (Лисабон) и Щутгарт прикани феновете да посетят неговия музей-ресторант в София.

"Честита Нова година, приятели! Нека 2026-та бъде година на здраве, щастие и незабравими моменти с любимите хора! Пожелавам ви успех във всичко и много поводи за радост! А през новата година заповядайте в CASA BALA – за вкусна храна, уютна атмосфера и празнични мигове, които да споделим заедно!", написа бившият национал във "Фейсбук".

