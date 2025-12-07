Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Вчера ЦСКА загуби с 0:2 гостуването си на Черно море, а наставникът на “червените” Христо Янев извърши само три от позволените по правилник пет промени. Две от тях бяха свързани с включването на защитници, когато гостите губеха с два гола разлика.

Теодор Иванов влезе на мястото на Джеймс Етоо, а Иван Турицов замени Анжело Мартино.

След злополучния двубой Янев сподели, че е опитал да предпази и съхрани част от футболистите си за предстоящия след седмица мач срещу Локомотив (София) в 1/8-финален двубой за Купата.

Именно поради тази причина той е прибегнал и до споменатите по-горе рокади. Етоо бе получил жълт картон през първата част и смяната му в 77-ата минута е била с цел да не бъде изгонен.

Мартино пък има на сметката си четири жълти картона и при пети щеше да пропусне двубоя с Локо.

Третата смяна бе извършена още на почивката - Скаршем влезе на мястото на Панайотов, а това бе и единствената офанзивна рокада.