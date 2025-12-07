Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 1022
  • 2

Вчера ЦСКА загуби с 0:2 гостуването си на Черно море, а наставникът на “червените” Христо Янев извърши само три от позволените по правилник пет промени. Две от тях бяха свързани с включването на защитници, когато гостите губеха с два гола разлика.

Теодор Иванов влезе на мястото на Джеймс Етоо, а Иван Турицов замени Анжело Мартино.

След злополучния двубой Янев сподели, че е опитал да предпази и съхрани част от футболистите си за предстоящия след седмица мач срещу Локомотив (София) в 1/8-финален двубой за Купата.

Именно поради тази причина той е прибегнал и до споменатите по-горе рокади. Етоо бе получил жълт картон през първата част и смяната му в 77-ата минута е била с цел да не бъде изгонен.

Мартино пък има на сметката си четири жълти картона и при пети щеше да пропусне двубоя с Локо.

Третата смяна бе извършена още на почивката - Скаршем влезе на мястото на Панайотов, а това бе и единствената офанзивна рокада.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

  • 7 дек 2025 | 08:00
  • 6508
  • 1
Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

  • 7 дек 2025 | 07:45
  • 7385
  • 37
Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

  • 7 дек 2025 | 06:32
  • 1711
  • 0
Голямото дерби на Румъния разочарова

Голямото дерби на Румъния разочарова

  • 7 дек 2025 | 05:55
  • 2553
  • 0
Алекс Петков не игра при равенство на Кифисия

Алекс Петков не игра при равенство на Кифисия

  • 7 дек 2025 | 05:12
  • 1418
  • 0
Изненадваща загуба за тима на Еди Йорданов

Изненадваща загуба за тима на Еди Йорданов

  • 7 дек 2025 | 04:11
  • 1552
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

  • 7 дек 2025 | 07:45
  • 7385
  • 37
Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

  • 7 дек 2025 | 07:30
  • 12396
  • 7
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят поредна победа в гръцката лига

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят поредна победа в гръцката лига

  • 7 дек 2025 | 11:57
  • 544
  • 0
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 783
  • 0
Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

  • 7 дек 2025 | 08:00
  • 6508
  • 1