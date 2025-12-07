Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА II
  3. Вальо Илиев: Потенциалът го имат, ще съм най-щастливият човек, ако видя тези момчета в първия отбор на ЦСКА

Вальо Илиев: Потенциалът го имат, ще съм най-щастливият човек, ако видя тези момчета в първия отбор на ЦСКА

  • 7 дек 2025 | 17:37
  • 673
  • 0

Наставникът на ЦСКА 2 Валентин Илиев заяви след нулевото равенство с дублиращия тим на Лудогорец, че потенциалът на неговите състезатели за голям футбол е налице, но това е крайно недостатъчно, за да стигнат до първия отбор на "червените".

"Имаше много тактически елементи в двубоя. Няма как да съм доволен от едната точка, защото така се опитваме да се възпитаваме в съблекалнята - да търсим винаги победата. Изключително съм доволен от поведението на отбора. Отбор, който иска да доминира и търси гола от първата до последната минута с рисковете, чрез които можем да бъдем уязвими във фаза “защита”.

Мисля, че през цялото време, с изключение на ситуацията в края, се справихме много добре, на високо ниво, с голямо търпение и хладнокръвие.

Имахме две ситуации, с които можехме да затворим мача в наша полза. Не се получи.

Затова сме тук, да дадем подкрепа на момчетата. Дори във формат “6-4” трябва да търсим слабите места и да отбелязваме.

Винаги има позитиви и негативи. Убеден съм, че дори на днешния тежък терен има позитиви и ви казвам един от тях. Ние сме отбор, който умее да се адаптира към терена. Знаем, че сме отбор, който обича да играе футбол. Независимо от терена, не спряхме да играем футбол.

Поздравявам отбора си за поведението и начина на мислене не само за този мач.

Има много фактори за това дали ще станат част от първия отбор - ние като треньори, те, треньорите на първия отбор. Много ясно и точно съм им казал, че потенциалът го имат. Но това е абсолютно недостатъчно да се изгради един футболист и да играе на високо ниво. Ясно и точно им казвам, че мотивацията ни кара да започнем, а дисциплината и постоянството ще ни донесе успех. Силно се надявам те да вникнат в тези думи и да ги осъзнаят.

Аз ще съм най-щастливият човек да видя тези футболисти в първия отбор, а защо не е и на високо ниво", завърши Валентин Илиев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Продължава напредъка на стадион "Варна", издигнаха конструкцията на козирките на сектори "А" и "В"

Продължава напредъка на стадион "Варна", издигнаха конструкцията на козирките на сектори "А" и "В"

  • 7 дек 2025 | 13:41
  • 4315
  • 9
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 15666
  • 5
Венци Стефанов за Веласкес: Емоционален младеж, но по-добре да се концентрира върху работата си

Венци Стефанов за Веласкес: Емоционален младеж, но по-добре да се концентрира върху работата си

  • 7 дек 2025 | 13:29
  • 2079
  • 2
Цветомир Найденов: Ако нямаше футболна мафия, щяхме да сме първи с лекота

Цветомир Найденов: Ако нямаше футболна мафия, щяхме да сме първи с лекота

  • 7 дек 2025 | 13:13
  • 13466
  • 86
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 21884
  • 50
Левски без двама срещу Спартак

Левски без двама срещу Спартак

  • 7 дек 2025 | 11:26
  • 7406
  • 28
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

  • 7 дек 2025 | 18:14
  • 40207
  • 300
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 30259
  • 55
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 15666
  • 5
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 29929
  • 14
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 15851
  • 15
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 21884
  • 50