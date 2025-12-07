Вальо Илиев: Потенциалът го имат, ще съм най-щастливият човек, ако видя тези момчета в първия отбор на ЦСКА

Наставникът на ЦСКА 2 Валентин Илиев заяви след нулевото равенство с дублиращия тим на Лудогорец, че потенциалът на неговите състезатели за голям футбол е налице, но това е крайно недостатъчно, за да стигнат до първия отбор на "червените".

"Имаше много тактически елементи в двубоя. Няма как да съм доволен от едната точка, защото така се опитваме да се възпитаваме в съблекалнята - да търсим винаги победата. Изключително съм доволен от поведението на отбора. Отбор, който иска да доминира и търси гола от първата до последната минута с рисковете, чрез които можем да бъдем уязвими във фаза “защита”.

Мисля, че през цялото време, с изключение на ситуацията в края, се справихме много добре, на високо ниво, с голямо търпение и хладнокръвие.

Имахме две ситуации, с които можехме да затворим мача в наша полза. Не се получи.

Затова сме тук, да дадем подкрепа на момчетата. Дори във формат “6-4” трябва да търсим слабите места и да отбелязваме.

Винаги има позитиви и негативи. Убеден съм, че дори на днешния тежък терен има позитиви и ви казвам един от тях. Ние сме отбор, който умее да се адаптира към терена. Знаем, че сме отбор, който обича да играе футбол. Независимо от терена, не спряхме да играем футбол.

Поздравявам отбора си за поведението и начина на мислене не само за този мач.

Има много фактори за това дали ще станат част от първия отбор - ние като треньори, те, треньорите на първия отбор. Много ясно и точно съм им казал, че потенциалът го имат. Но това е абсолютно недостатъчно да се изгради един футболист и да играе на високо ниво. Ясно и точно им казвам, че мотивацията ни кара да започнем, а дисциплината и постоянството ще ни донесе успех. Силно се надявам те да вникнат в тези думи и да ги осъзнаят.

Аз ще съм най-щастливият човек да видя тези футболисти в първия отбор, а защо не е и на високо ниво", завърши Валентин Илиев.