Изтича лицензът на Александър Димитров

  • 6 дек 2025 | 09:18
  • 1342
  • 2
Изтича лицензът на Александър Димитров

Лицензите на селекционера на България Александър Димитров и този на младежите Тодор Янчев изтичат в края на годината. Двамата трябва да преминат опреснителен курс, като той е насрочен за средата на декември в треньорската школа.

В списъка със специалисти, чиито лицензи изтичат, фигурират още няколко имена. Сред тях е помощникът на Александър Димитров - Явор Вълчинов. Включени са също наставникът на ЦСКА Христо Янев и спортният директор Бойко Величков, съобщава “24 часа”.

Бившият треньор на "червените" Александър Томаш също е в списъка. Сред изтъкнатите футболисти са Радостин Кишишев, Светослав Тодоров, Росен Кирилов, Здравко Здравков, Мариян Христов, Владимир Иванов-Фугата и Викторио Павлов. Бившият наставник на Левски Николай Костов и Петър Колев също трябва да подновят своите лицензи.

