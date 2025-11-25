Шеф в БФС с анализ за представянето на родните таланти

Лъчезар Димов, директор развитие на Детско-юношеския футбол към БФС, направи обобщение на представянето на отделните гарнитури на България през ноември.

Преди броени дни „лъвчетата“ до 19 години имаха силни квалификации в Унгария, но останаха извън Елитния кръг заради повече жълти картони спрямо тези на домакините след изравнен баланс в останалите показатели. В същото време България U17 взе 4 точки в своята група, но гол в 93-ата минута в двубоя Словакия – Швейцария (1:1) ги лиши от място в следващата фаза. Най-силно бе представянето на България U15, след като тимът на селекционера Петър Карачоров спечели 3 от 3 в турнира за развитие на УЕФА в Молдова.

„За нас бе важно не само отборното представяне, но и това на състезателите – коментира Димов в канала на БФС по отношение на България U19. - Можехме да се радваме на доста силно представяне на отделните футболисти. В доста голяма част от тези три срещи с Унгария (1:1), Франция (1:2) и Фарьорски о-ви (3:0) успяхме да видим най-добрата версия на тези играчи. Показахме, че имаме интересни таланти, които да представляват България в близко бъдеще и да се радваме на силно поколение, което да ни вдъхновява.“

Той обясни и настъпилото объркване след последния съдийски сигнал, когато България и домакините от Унгария завършиха с изравнен баланс: „Може би един от редките случаи в квалификациите на УЕФА, в които всички показатели с Унгария бяха равни – точки, голова разлика, директен двубой. Накрая се гледаше броят на жълтите картони. Изоставахме с два, за съжаление така се стекоха обстоятелствата. Имаше възможност да се класираме като най-добър трети, в един момент бяхме именно такъв. Накрая така се завъртяха нещата, че Швейцария завърши там и взе тази квота. Имахме добро представяне, нашите таланти успяха да покажат себе си. Не успяхме да предоставим на европейската сцена още двама наши футболисти – Стефан Смъркалев от Вердер, който отпадна заради здравословен проблем. Валери Владимиров, за който всички се радваме, успя да дебютира за Милан в контролна среща. От клуба не приеха поканата или по-скоро силно препоръчаха да пропусне този лагер заради отсъствието му от терените в предходните 5 седмици. Разбира се, ние се съобразяваме със състезателя, но това са още двама страхотни таланта, на които съм сигурен, че ще радваме за в бъдеще".

Димов коментира и представянето на България U17, където отново не ни достигна малко за място в следващата фаза. И този тим на „лъвчетата“ събра 4 точки след мачове със Словакия (0:1), Швейцария (1:1) и Сан Марино (5:0): „За съжаление по най-болезнения начин в третата минута на добавеното време допуснахме изравнително попадение срещу Швейцария. В последния двубой ни бе необходима изразителна победа. Бях впечатлен от отношението на футболистите, тяхната воля и характер. Поведохме с 4:0 до края на първото полувреме. В същото време Словакия водеше на Швейцария и в този момент продължавахме. В добавеното време швейцарците изравниха и продължиха напред. В U17 има Лига „А“ и Лига „В“, където продължаваме. Сигурен съм, че ще видим още много от този отбор. Осъзнавам, че хората искаха да постигнем успех, но не бива да навеждаме глава, защото вярвам в техния потенциал. Имаме над 50 души във водещи академии в Европа, което ни дава надежда.“

Добрата новина, представянето на България U15 и постигнатите три победи срещу Молдова (2:1), Азербайджан (5:1) и Черна гора (2:1). „И тук мога да отлича силното индивидуално представяне на отделните футболисти, но и отборната игра. Всеки допринесе със своите качества за успеха. Не е лесно, когато си едва на 14, а някои и на 13, да спечелиш три последователни срещи в чужбина в рамките на 5 дни. Поздравявам ги за играта и усилията. Надявам се да им даде самочувствие и хъс, за да продължат да израстват.“

Накрая Димов обобщи пътя на талантите в отделните възрасти: „В много от ситуациите се представяме наистина силно. Имаме нужда състезателите да го правят през всички 90 минути. Там се крие едно от нещата. Не трябва да подценяваме нито един момент, всяка една възможност, която ни се отдава, е важна. Ние сме на правия път, много, много вярвам в пътя на таланта и съм убеден, че нашите треньори полагат големи усилия, за да реализират тези играчи.“