Виктор Христов e стрелец №1 на Североизток (всички голмайстори – есен 2025)

Виктор Христов е голмайсторът на току що завършилия есенен полусезон на Североизточна Трета лига. 16 попадения заби нападателят на Устрем (Дончево). С три по-малко реализира Димитър Игнатовски от Волов-Шумен 2007. Призовата тройка допълват Мартин Янакиев от Черноморец (Балчик) и Александър Гроздев – Олимпик (Варна) с по 12 гола. Най-резултатна е атаката на третия в класирането Лудогорец III (Разград) – 18 футболисти вкараха общо 50 попадения.

Североизточна Трета лига – голмайстори – есен 2025

16 – ВИКТОР ХРИСТОВ – Устрем (Дончево);

13 – Димитър Игнатовски – Волов-Шумен 2007;

12 – Мартин Янакиев – Черноморец (Балчик), Александър Гроздев – Олимпик (Варна);

10 – Кристиан Пешков – Септември (Тервел), Мартин Станчев, Джан Ниязи – Лудогорец III (Разград), Румен Николов – Волов-Шумен 2007;

9 – Владислав Мирчев – Септември (Тервел);

8 – Стефан Митев – Черноморец (Балчик), Ивайло Лазаров – Септември (Тервел), Янчо Андреев – Бенковски (Исперих), Иван Цачев – Устрем (Дончево), Ивелин Василев – Доростол (Силистра);

7 – Цветослав Петров – Черноломец (Попово), Марин Петков – Бенковски (Исперих);

6 – Николай Трифонов – Черноморец (Балчик), Петър Георгиев – Септември (Тервел), Георги Пасков, Тони Михайлов – Черно море II (Варна), Никола Тотев – Спартак II (Варна);

5 – Иван Томов – Черноморец (Балчик), Филип Хорват – Бенковски (Исперих), Петър Маринов, Кристиан Михайлов – Черно море II (Варна), Михаел Николов, Никола Стоянов – Олимпик (Варна);

4 – Станислав Иванов – Септември (Тервел), Златин Боянов – Волов-Шумен 2007, Радостин Стоилов, Тихомир Кънев – Черноломец (Попово), Микита Ходаковский – Бенковски (Исперих), Георги Йорданов Георгиев – Устрем (Дончево), Данийл Затонов – Спартак II (Варна), Христо Александров – Ботев (Нови пазар), Калоян Цветков – Аксаково;

3 – Никола Владев – Черноморец (Балчик), Христодар Христов – Септември (Тервел), Ивайло Тодоров – Лудогорец III (Разград), Светослав Славчев, Дани Братоев, Беадир Беадиров, Александър Недев, Мехмед Сабри – Черноломец (Попово), Алекс Наков – Волов-Шумен 2007, Серги Кешкерян – Бенковски (Исперих), Даниел Желев – Доростол (Силистра), Николай Костадинов – Черно море II (Варна), Иван Павлов, Михаил Гащук, Денислав Хасанов – Фратрия II (Варна), Мартин Кирилов – Рилци (Добрич), Мухамед Исмаилов – Светкавица (Търговище);

2 – Лъчезар Войков, Николай Димитров, Йордан Радев – Черноморец (Балчик), Стилян Спасов, Георги Маринов Георгиев – Септември (Тервел), Александър Маринов, Янко Ажлани, Петър Люцканов, Исмет Хасан, Христиан Атанасов, Махир Шерифов, Ястиян Георгиев, Кристиян Николов, Георги Катошев, Валентин Кърчев, Константин Димитров, Наско Янев – Лудогорец III (Разград), Христо Станчев, Радослав Ковачев, Цветан Илиев – Волов-Шумен 2007, Светослав Николов – Бенковски (Исперих), Дони Дончев, Калоян Кръстев, Дейвид Венциславов, Дамян Петров – Устрем (Дончево), Александър Киров, Емануил Няголов – Черно море II (Варна), Бисер Георгиев – Доростол (Силистра), Любослав Апостолов, Тодор Тодоров Колев, Георги Ивайлов Димитров, Юксел Алиев – Олимпик (Варна), Даниел Халачев, Александър Александров, Борис Стойков, Александър Янчев – Спартак II (Варна), Стефан Стефанов, Тодор Мартинов Колев, Ерик Манолков – Фратрия II (Варна), Явор Тодоров, Даниел Христов, Тодор Кънчев, Дани Бонев – СФК Светкавица 2014 (Търговище), Николай Банов, Йордан Иванов, Хакан Шюкрю, Александър Попов – Ботев (Нови пазар), Гюрсел Осман, Симеон Митев – Рилци (Добрич), Илиян Върбанов – Аксаково, Станимир Николов – Светкавица (Търговище);

1 – Мартин Петков, Ивайло Минчев – Черноморец (Балчик), Димитър Михалев, Николай Василев – Септември (Тервел), Георги Пенев, Райан Иванов, Илиан Гатински – Лудогорец III (Разград), Йордан Милков, Васил Добрев, Симеон Савов, Боян Димов – Волов-Шумен 2007, Десислав Петков, Озан Ремзи, Александър Спасов, Мартин Ковачев, Давид Георгиев – Черноломец (Попово), Радослав Златев, Баръш Николаев, Джунейт Джемалов, Берк Джевдет, Николай Енчев, Златин Станков, Лъчезар Йорданов, Петър Иванов – Бенковски (Исперих), Валери Дойчев – Устрем (Дончево), Никола Недков, Андрей Христов, Димитър Заимов, Димитър Кючуков – Черно море II (Варна), Георги Драганов Димитров, Ерен Рубил, Веселин Николаев, Николай Николаев, Севдалин Стайков, Павел Стоев – Доростол (Силистра), Светлозар Попов, Владислав Георгиев, Димитър Колев, Иван Ивайлов Димитров – Олимпик (Варна), Николай Курбанов, Теодор Тодоров, Александър Трендафилов, Калоян Кунчев – Спартак II (Варна), Иван Скоропишний, Никола Захариев, Лазар Гълъбов, Виктор Тлачански, Максим Маринов, Николай Илиев – Фратрия II (Варна), Йордан Станчев, Исмаил Иса, Васил Марков – СФК Светкавица 2014 (Търговище), Митко Митков – Ботев (Нови пазар), Диян Петров, Диан Минчев, Петър Кирилов, Владислав Василев, Александър Филипов – Рилци (Добрич), Ивайло Димитров, Димитър Симеонов, Димитър Ковачев, Димитър Василев, Ивайло Радев – Аксаково,

Североизточна Трета лига – автоголове – есен 2025

2 – Тунджай Мехмедов – Светкавица Търговище (срещу Аксаково и Устрем Дончево по 1)

1 – Даниел Желев – Доростол Силистра (срещу Олимпик Варна)

1 – Евгени Стоянов – Волов-Шумен 2007 (срещу Черноморец Балчик)

1 – ? – Волов Шумен 2007 (срещу Спартак II Варна)

Снимка: ФК Устрем Дончево – фейсбук