Готова е програмата на Розова долина

  • 8 дек 2025 | 11:57
  • 301
  • 0

На 7 януари следващата година започва подготовката на Розова долина (Казанлък) за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. В хода й, отбора на Атанас Апостолов ще изиграе четири приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди възобновяването на първенството, „розите“ ще изиграят междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

17 януари: Розова долина (Казанлък) - Локомотив (Горна Оряховица)

24 януари: Розова долина (Казанлък) - Левски (Карлово)

28 януари: Розова долина (Казанлък) - Севлиево (Севлиево)

31 януари: Розова долина (Казанлък) – Спартак 1947 (Пловдив)

7 февруари купа АФЛ: Розова долина (Казанлък) – ФК Ямбол (Ямбол)

