Добри Козарев: Отстъплението е сериозно, разочаровани сме

Гигант (Съединение) приключи годината на 13 място след есенния полусезон на Югоизточната Трета лига. Президентът на клуба Добри Козарев направи равносметката пред Sportal.bg.

„През последните години, изградихме име на един от водещите отбори в групата. И съперниците ни твърдят, че сме важен фактор. През последните месеци обаче отстъплението е сериозно. Разочаровани сме. Класирането ни в момента е най-лошото на отбора за последните осем години. Няма как да се примирим с това. Работим по въпроса да излезем от тежката ситуация. Вече се разделихме с треньора Данаил Бачков. Лицето ни трябва да е друго. Феновете в Съединение са свикнали да виждат силен Гигант. Продължавам да твърдя, че имаме едни от най-добрите футболисти в групата. Ще намерим начин да ги накараме да заиграят както могат“.