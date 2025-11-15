Популярни
  3. Черноломец надви Волов Шумен 2007

Черноломец надви Волов Шумен 2007

  • 15 ное 2025 | 18:54
  • 328
  • 0
Черноломец надви Волов Шумен 2007

В Попово, местния Черноломец се наложи с 2:1 над Волов Шумен 2007. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана напрегнат, оспорван, динамичен двубой. Гостите пропуснаха на два пъти да открият резултата до средата на първото полувреме. Тогава Цветослав Петров им вкара гол. Румен Николов възстанови равенството в 35-ата минута. Битката продължи в същия дух и след почивката. В началото на втората част, играч на домакините пропиля отлична възможност да реализира. Развръзката настъпи в 83-ата минута, когато Тихомир Кънев донесе победата след прецизно изпълнена дузпа.

