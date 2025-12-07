Фиорентина защити играчите си след заплахи от фенове

От Фиорентина излязоха с официално изявление, с което защитиха своите футболисти от заплахите, които са получили в социалните мрежи от страна на фенове на отбора след вчерашната загуба с 1:3 от Сасуоло.

“Фиорентина изразява своята пълна солидарност и най-дълбоката си симпакия към играчите и техните семейства след неприемливите и срамни заплахи, получени в часовете след загубата в Реджо Емилия срещу Сасуоло. Подобно поведение няма място нито във футбола, нито в която и да е друга област от обществото. Клубът веднага се свърза със своите футболисти, както и с компетентните органи, за да гарантира, че се взимат всички необходими мерки, с които да бъдат предпазени нашите играчи и служители, както и техните семейства. Фиорентина, в благодарност към множеството фенове, които вече показаха своите привързаност и подкрепа на фона на тези срамни сцени, потвърждава, че няма място за заплахи, омраза или насилие. Продължаваме да имаме абсолютен ангажимент към закрилата на нашите играчи и техните семейства”, се казва в съобщението.

Междувременно, нападелят на тима Алберт Гудмундсон опроверга твърдението на треньора си Паоло Ваноли, че е отказал да изпълни дузпата на своя тим във вчерашния двубой. “Никога не съм и никога няма да откажа да бия дузпа. Винаги съм изпълнявал удари от бялата точка за клуба без проблеми. Вчера друг играч взе топката и искаше да изпълни дузпата, като не съм човек, който би се разправял с мой съотборник насред препълнен стадион”, написа исландецът в социалните мрежи относно дузпата, която беше отбелязана от Роландо Мандрагора след негов спор с Мойс Кийн.

