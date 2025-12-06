Фиорентина само раздразни Сасуоло и се залепи за дъното

Сасуоло очаквано победи с 3:1 на свой терен закъсалия отбор на Фиорентина в двубой от 14-ия кръг на Серия “А”. С този успех “неровердите” се изкачиха до осмата позиция във временното класиране. “Ла Виола” пък вече е на дъното на класирането.

Фиорентина започна добре. В осмата минута Фабиано Паризи засече с глава центриране на Мандрагора отдясно, но в същия момент Мурич, който опита да боксира, го удари в лицето. Това означаваше дузпа за Ла Виола. Мандрагора и Кийн имаха известен спор кой да изпълни, но в крайна сметка го направи първият. Халфът стреля уверено от бялата точка, давайки преднина на Фиорентина в деветата минута.

Само пет минути след това обаче Сасуоло изравни. Волпато проби отдясно, влезе навътре и стреля от границата на наказателното поле. Получи се рикошет в краката на Раниери, който затрудни Де Хеа - 1:1.

В края на полувремето Де Хеа изби опасен удар на Мухаремович. Босненецът обаче засече с глава центриране от корнер малко след това, с което направи пълен обрат.

В 57-ата минута нов гол на Волпато бе отменен заради фал в атака срещу Паризи. Треньорът на домакините Фабио Гросо пък получи червен картон заради бурно изразено несъгласие с две поредни съдийски решения.

След час игра удар на Торствед срещна гредата.

В 65-ата минута Сасуоло реши всичко с трети гол. Исмаел Коне направи индивидуален рейд и стреля до близката греда.

