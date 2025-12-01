Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Джеко може да бъде наказан заради конфронтация с фенове

  • 1 дек 2025 | 16:58
  • 581
  • 0
Нападателят на Фиорентина Един Дзеко може да бъде глобен и дори да получи наказание заради разговор с фенове на “виолетовите” след загубата от Аталанта в неделя. Отборът се представя трагично в Серия А и все още няма победа този сезон, като се намира в зоната на изпадащите.

След края на мача с Аталанта играчите отидоха при гостуващите фенове, за да чуят оплакванията им. В един момент Джеко взе мегафон, за да отговори на критиките. След загуба от АЕК няколко дни по-рано, той заяви, че “те не трябва да ги освиркват при всеки сбъркан пас”. Сега се опита да обясни коментира си и каза: “Вярно е, че не играем добре, но имаме нужда от вашата подкрепа”, а след това влезе в разгорещен разговор с някои от привържениците.

Според “Гадзета дело Спорт” ветеранът може да бъде наказан за действията си. В правилника на Серия А пише, че е забранено играчи да конфронтират с фенове, да ги обиждат или заплашват.

Снимки: Imago

