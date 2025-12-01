Джеко може да бъде наказан заради конфронтация с фенове

Нападателят на Фиорентина Един Дзеко може да бъде глобен и дори да получи наказание заради разговор с фенове на “виолетовите” след загубата от Аталанта в неделя. Отборът се представя трагично в Серия А и все още няма победа този сезон, като се намира в зоната на изпадащите.

След края на мача с Аталанта играчите отидоха при гостуващите фенове, за да чуят оплакванията им. В един момент Джеко взе мегафон, за да отговори на критиките. След загуба от АЕК няколко дни по-рано, той заяви, че “те не трябва да ги освиркват при всеки сбъркан пас”. Сега се опита да обясни коментира си и каза: “Вярно е, че не играем добре, но имаме нужда от вашата подкрепа”, а след това влезе в разгорещен разговор с някои от привържениците.

Negli ultimi giorni fra AEK e #Atalanta Edin #Dzeko in un momento sportivamente disastroso si è preso le responsabilità che dovrebbero assumersi dirigenza al completo, allenatore, compagni di squadra. Ha parlato da leader, da uomo con gli attributi, ci ha messo la faccia. Fra gli… pic.twitter.com/B3az9ehSFH — Luca Cilli (@Luca_Cilli) November 30, 2025

Според “Гадзета дело Спорт” ветеранът може да бъде наказан за действията си. В правилника на Серия А пише, че е забранено играчи да конфронтират с фенове, да ги обиждат или заплашват.

Снимки: Imago