Аталанта спечели срещу Фиорентина

  • 30 ное 2025 | 21:07
Аталанта спечели домакинството си на Фиорентина с 2:0 в мач от 13-ия кръг на Серия А. Двете попадения за “богинята” паднаха в края на първата част, когато точен бе Олидон Косуну (41’), и в началото на втората, когато се разписа Адемола Луукман (51’). Двата тима изиграха хубав двубой с доста голови положения, но домакините реализираха своите за разлика от представителите на града на Медичите.

Тимът от Флоренция можеше да вземе ранна преднина чрез Мойс Кийн, който стреля много опасно в долния десен ъгъл, но Давиде Карнезеки успя да спаси. Играчите на Рафаеле Паладино веднага реагираха и само в рамките на първия четвърт час пропуснаха две положения. Първо Шарл де Кетеларе стреля опасно, а малко след това и Давиде Дзапакоста пропусна от изгодна позиция. Натискът на домакините постепенно започна да се усилва с изминаването на половин час игра и в крайна сметка даде резултат пет минути преди края на първото полувреме. Тогава Де Кетеларе пусна от фланга встрани от себе си и Косуни с много красиво параболично изпълнение направи Давид де Хеа безпомощен.

Играчите на Аталанта удвоиха преднината си в началото на втората част, когато след корнер испанският страж на Фиорентина спаси удар по посока на вратата, но Луукман реализира при добавката. В следващите десетина минути домакините пропуснаха още няколко много добри възможности да вкарат и трети гол и окончателно да приключат интригата в двубоя. След 65-ата минута темпото в срещата поспадна, за което допринесе накъсването на играта с фалове и доста смени. В последната минута на редовното време съдията получи сигнал от ВАР да прегледа положение за евентуална дузпа в полза на Аталанта, но решението му бе, че липсва достатъчно съприкосновение за отсъждане на 11-метров наказателен удар.

По този начин възпитаниците на Рафаеле Паладино спряха серията си от три поредни поражения и с 16 точки заемат 11-ото място в класирането. Фиорентина пък продължава да се представя изключително зле през тази кампания, а възпитаниците на Паоло Ваноли все още нямат успех. Те заемат предпоследното място в класирането.

