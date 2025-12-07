Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Шампионът Норис: Макс и Оскар определено не направиха живота ми лесен

Шампионът Норис: Макс и Оскар определено не направиха живота ми лесен

  • 7 дек 2025 | 17:23
Ландо Норис постигна най-голямата победа в своя живот, триумфирайки със световната титла във Формула 1 за 2025 година.

Британецът стори това с третото си място в надпреварата за Гран При на Абу Даби, с която приключи сезон 2025. Победата на „Яс Марина“ грабна Макс Верстапен, а втори завърши Оскар Пиастри, като двамата бяха най-големите съперници на Норис в битката за титлата. В края на шампионата тримата бяха събрани в 13 точки, а Норис заяви, че Верстапен и Пиастри не са направили живота му лесен.

„Не съм плакал от доста време. Не мислех, че ще плача, но го направих – каза веднага след финала новият шампион. – Беше дълго пътешествие. На първо място аз искам да благодаря на моите хора, на Макларън, на родителите ми, точно те ме подкрепят още от самото начало.

„Чувството е невероятно. Сега знам как се чувства Макс, поне малко. Искам да поздравя Макс и Оскар, двамата ми най-големи конкуренти през целия сезон. Беше удоволствие да се състезавам с тях. Беше чест, научим много и от двамата. Насладих се, беше дълга година. Направихме го, много съм горд с всички“, каза Норис преди да коментира и днешното състезание в Абу Даби.

„Няма как да мислиш за титлата. Знаех, че ще е дълго състезание и много пъти сме виждали, че във Формула 1 всичко може да се случи. Просто натисках до последните две-три обиколки, когато върнах газта. Исках да се боря до края. Това направих, трябваше да го правя през целия сезон с преследващия ме Макс, а и Оскар в края. Те определено не направиха живота ми лесен.

„Не ме интересува за атаката срещу Юки, знаех, че съм действал в рамките на позволеното, така че нямаше за какво да се притеснявам. Просто се опитвах да се насладя на момента. Не много хора в света или дори във Формула 1 могат да изпитат това, което аз изпитах тази година, така че аз се радвам за всички.

„Беше дълго пътешествие за мен и Макларън. Аз съм с отбора вече девет години. Минахме през много трудни моменти, но и много добри. За мен да им се отплатя по този начин, аз смятам, че изпълних своята част тази година. Гордея се със себе си за това и се гордея много повече за всеки, който ме накара да плача“, каза Норис в своето първоначално интервю, а по-късно той говори и след подиума на Гран При на Абу Даби.

„Невероятно е! Много сюрреалистично. Мечтая за този миг от много, много време. Всеки го прави. В един такъв сезон се случват много неща. Има много възходи и падения, но нищо от това няма значение, ако завършиш на върха. Точно това успях да направя аз. Направих го с един невероятен отбор.

„Не е само тази година или последните седем или осем, в който съм с Макларън, но последните 16 или 17 от моя живот, в които аз преследвам тази мечта. Днес всички ние го направихме, така че аз съм доста доволен. Моите най-добри карания тази година дойдоха тогава, когато имах най-голяма нужда. Когато изоставах, аз се представих най-добре и показах най-доброто от себе си.

„Днес успях да намеря нужните пролуки, за да се представя на ниво и да направя това, което трябваше. Гордея се. Семейството ми е тук, приятелката ми е тук, много хора са тук, нямаше да ми хареса да ги засрамя в един такъв ден. Майка ми и баща ми ми позволиха да последвам тази мечта и днес аз я споделям с тях“, заяви новият шампион във второто си интервю след големия триумф.

Снимки: Gettyimages

