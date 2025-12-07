Ръсел: Ландо не беше сигурен, че шансът му е тази година

Джордж Ръсел също похвали новия световен шампион във Формула 1 Ландо Норис след финала на Гран При на Абу Даби, в която той спечели титлата.

„Много се радвам за Ландо, ако бях по-млад щях да му завиждам, но мисля, че трябва да признаем колко е трудно да запазиш толкова високо ниво на представяне във Формула 1 – обясни Ръсел. – Ние не знаем кога ще имаме възможност да се борим за титлата.

„Сигурен съм, че Ландо не беше сигурен, че шансът му е тази година. Но през втората половина на сезона той кара невероятно добре, радвам се за него, той напълно заслужено спечели титлата.“

Снимки: Gettyimages