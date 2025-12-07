Популярни
»
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Ръсел: Ландо не беше сигурен, че шансът му е тази година

Ръсел: Ландо не беше сигурен, че шансът му е тази година

  • 7 дек 2025 | 18:01
  • 444
  • 0

Джордж Ръсел също похвали новия световен шампион във Формула 1 Ландо Норис след финала на Гран При на Абу Даби, в която той спечели титлата.

„Много се радвам за Ландо, ако бях по-млад щях да му завиждам, но мисля, че трябва да признаем колко е трудно да запазиш толкова високо ниво на представяне във Формула 1 – обясни Ръсел. – Ние не знаем кога ще имаме възможност да се борим за титлата.

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

„Сигурен съм, че Ландо не беше сигурен, че шансът му е тази година. Но през втората половина на сезона той кара невероятно добре, радвам се за него, той напълно заслужено спечели титлата.“

Шампионът Норис: Макс и Оскар определено не направиха живота ми лесен
Шампионът Норис: Макс и Оскар определено не направиха живота ми лесен
Снимки: Gettyimages

