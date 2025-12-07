Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Зак Браун: Не беше лесно, Макс е доста труден за побеждаване

Зак Браун: Не беше лесно, Макс е доста труден за побеждаване

  • 7 дек 2025 | 17:40
  • 0

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун коментира триумфа на Ландо Норис със световната титла във Формула 1 през 2025 година.

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Американският бизнесмен каза, че е горд от всички в Макларън и няма търпение да се прибера във фабриката в Уокинг, за да празнува с целия отбор. Той също така отдаде заслуженото и на Макс Верстапен, казвайки, че нидерландецът е „доста труден за побеждаване“.

Шампионът Норис: Макс и Оскар определено не направиха живота ми лесен
Шампионът Норис: Макс и Оскар определено не направиха живота ми лесен

„Гордея се много с отбора, гордея се с двамата ни пилоти. Оставихме ги да се състезават до края. Повечето хора си мислеха, че това ще е невъзможно, но ние го направихме. Мечта е да се състезаваме в тях двамата.

„Оскар и Ландо бяха невероятно през цялата година. Не беше лесно. Този Макс е доста труден за побеждаване, така че е доста голямо постижение. Така че беше заслужено от всички. Нямам търпение да се върна във фабриката и да празнувам с всички.

„За нас това беше правилният начин да се състезаваме. Ние имаме двама фантастични пилоти. Същото като с Нико и Люис, които решиха титлата в последното състезание. Много се гордея с начина, по който се държаха всички, отборната работа във всички моменти и начинът, по който ние се справихме с разочарованията. Колкото и хубаво моменти да имахме, ние имахме и доста неприятни.

„Оскар е бъдещ шампион. И двамата ни пилоти спечелиха по седем победи, караха страхотно и се подкрепяха. Спортът е жесток, понякога нещата се развиват в твоя полза, друг път – не. Вълнувам се, че ще се състезавам с тези двама пилоти догодина“, каза Браун.

