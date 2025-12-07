Жорди Алба и Серхио Бускетс официално прекратиха кариерите си

Футболистите на Интер Маями Жорди Алба и Серхио Бускетс сложиха край на своите професионални кариери. Това се случи след триумфа във финалния мач от плейофите за Купата на МЛС за 2025 г., в който техният тим победи Ванкувър Уайткапс с 3:1 и спечели шампионската титла.

Бившите испански национали изиграха последния си мач в клубния футбол. 37-годишният Бускетс обяви още през септември, че ще „окачи бутонките на пирона“, а 36-годишният Алба съобщи за своето оттегляне малко по-късно. И двамата възнамеряваха да се оттеглят от футбола след края на сезона, който се оказа триумфален за тях.

Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

Бускетс прекара почти цялата си кариера си екипа на Барселона. През лятото на 2023 г., след 15 сезона с екипа на „блаугранас“, халфът подписа договор с Интер Маями. Общо на клубно ниво той има 840 мача, в които е отбелязал 19 гола и е направил 62 асистенции. Бускетс е спечелил 35 трофея на клубно ниво: Ла Лига (9 пъти), Купата и Суперкупата на Испания (по 7 пъти), Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство (по 3 пъти), както и по веднъж е триумфирал в редовния сезон на МЛС, Купата на северноамериканската лига и Купата на МЛС. За националния отбор на Испания Бускетс има 143 мача (2 гола и 9 асистенции), като спечелил Световното първенство през 2010 г. и Европейското първенство през 2012 г.

Sergio Busquets and Jordi Alba say goodbye to football with one more trophy as teammates 🫂 pic.twitter.com/gFLXFvYNdF — B/R Football (@brfootball) December 6, 2025

Алба е възпитаник на академиите на Барселона и Валенсия, като игра за първите отбори и на двата клуба. Защитникът се присъедини към Интер Маями през 2023 г. Освен това левият бек е играл за Химнастик (Тарагона) и юношеския отбор на Корнейя. Общо на клубно ниво той има 708 мача, в които е вкарал 52 гола и е дал 135 асистенции. Алба е спечелил 21 трофея на клубно ниво: Ла Лига (6 пъти), Купата на Испания (5), Суперкупата на Испания (4), както и по веднъж Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА, Световното клубно първенство, редовния сезон на МЛС, Купата на северноамериканската лига и Купата на МЛС. С екипа на Испания Алба има 93 мача (9 гола и 22 асистенции), като триумфира на Евро 2012 и в Лигата на нациите през 2023 г.

Снимки: Gettyimages