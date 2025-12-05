Йордан Миленов: Нуждаем се от точки

В неделя, Ботев (Нови пазар) приема в Каспичан втория отбор на Черно море (Варна). Срещата е от 17-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Съперникът е сериозен – състав от млади момчета, с качества и амбиции да намерят мястото си в мъжкия футбол. Опитът е на наша страна. Трябва да се възползваме от него. Нуждаем се от точки. Ще е тежко, както във всеки двубой от началото на сезона. Ще направим възможното да се представим на ниво“, коментира пред Sportal.bg играещия президент на Ботев Йордан Миленов.