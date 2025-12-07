Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов за бъдещето: Обмислям! Трябва да взема най-доброто решение!

Алекс Грозданов за бъдещето: Обмислям! Трябва да взема най-доброто решение!

  • 7 дек 2025 | 15:02
  • 597
  • 0

Алекс Грозданов е в основата на успехите на полския волейболен тим Богданка (Люблин), който заема втората позиция в момента в първенството. Грозданов стана шампион на страната, спечели Суперкупата и Купата на CEV миналия сезон.

Националът даде специално интервю за БНТ в полския град, където се провежда европейското първенство по плуване в малък басейн.

Алекс Грозданов не изключва възможността да премине в Асеко Реовия (Жешув), където в момента треньор е Масимо Боти, който изведе тима на Люблин до три титли миналия сезон.

Алекс Грозданов: Смятам, че може да достигнем до много високо с отбора на България
Алекс Грозданов: Смятам, че може да достигнем до много високо с отбора на България

"Не мога да кажа все още. В процес на обмисляне съм. Важна крачка е в момента за следващия сезон да се вземе най-доброто решение. Но всичко е възможно, да. Той е един добър треньор, клубът също е на много високо ниво. Така че всичко е възможно."

Алекс Грозданов и Богданка с лесна победа в Полша
Алекс Грозданов и Богданка с лесна победа в Полша

Запитан има ли предложение от други отбори, българинът отговори:

"Да, но не мога да кажа в момента."

