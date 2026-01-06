Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U18 на финал на евроквалификацията

България U18 на финал на евроквалификацията

  • 6 яну 2026 | 20:34
  • 3502
  • 0
България U18 на финал на евроквалификацията

Националният отбор на България за юноши до 18 години се класира за финала на квалификационния турнир за ЕвроВолей 2026, който се провежда в Подгорица (Черна гора). Момчетата на селекционера Мирослав Живков се наложиха категорично над домакините от Черна гора с 3:0 (25:23, 25:22, 25:20) в първия полуфинал на зоналната квалификация, играна тази вечер в зала "Верде".

По този начин младите български "лъвове" ще играят за спечелване на директна квота за ЕвроВолей 2026 през лятото в Италия. На финала България ще излезе срещу победителя втората полуфинална среща между Сърбия и Турция по-късно тази вечер.

Финалът е утре (7 януари) от 20,00 часа българско време. Само победителят от турнира ще се класира за ЕвроВолей 2026, докато следващите 4 отбора ще играят допълнителни квалификации в края на месец март.

Най-полезни заа България станаха Антоан Веселинов (48% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +10), Никола Градинаров (1 блок, 2 аса, 36% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +11) и Адриан Ганев (1 блок и 92% ефективност в атака - +12) с по 13 точки за победата.

За тима на Черна гора над всички бе Вук Станойевич със страхотните 30 точки (2 блока, 1 ас и 61% ефективност в атака - +27), но и това не бе достатъчно за успеха.

БЪЛГАРИЯ - ЧЕРНА ГОРА 3:0 (25:23, 25:22, 25:20)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 5, Веселин Кокалов 1, Никола Градинаров 13, Антоан Веселинов 13, Кристиян Косев 7, Адриан Ганев 13 - Ивайло Донов-либеро (Павел Дженев 3, Димитър Копанаров, Георги Димитров, Александър Диков-либеро)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ЧЕРНА ГОРА: Лука Милошевич 1, Алекса Радич 5 Филип Милосавлевич 7, Вук Станойевич 30, Вук Ойданич, Вукота Челебич 4 - Мирза Муйович-либеро (Василийе Обрадович, Михайло Групкович, Алекса Ковачевич, Огниен Марстийепович-либеро)

Старши треньор: МИЛЯН БОШКОВИЧ.

Снимки: CEV.EU

Следвай ни:

Още от Волейбол

Юлиан Вайзиг: Научих много нови неща в България - както за живота, така и за волейбола

Юлиан Вайзиг: Научих много нови неща в България - както за живота, така и за волейбола

  • 6 яну 2026 | 19:49
  • 728
  • 0
Алекс Николов пропуска мач на Лубе в ШЛ заради грип

Алекс Николов пропуска мач на Лубе в ШЛ заради грип

  • 6 яну 2026 | 19:32
  • 727
  • 0
Супер Бобо с 15 точки, Арис с 9 от 9

Супер Бобо с 15 точки, Арис с 9 от 9

  • 6 яну 2026 | 17:22
  • 713
  • 0
Кадеду: Надявам се всички заедно да направим подаръци с представянето си на феновете и на Бургас!

Кадеду: Надявам се всички заедно да направим подаръци с представянето си на феновете и на Бургас!

  • 6 яну 2026 | 16:37
  • 542
  • 0
Бивш селекционер на България се раздели с френски гранд

Бивш селекционер на България се раздели с френски гранд

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 5514
  • 2
Ахметджан Ершимшек преди мача с Льовалоа: Ще направим всичко възможно, за да победим

Ахметджан Ершимшек преди мача с Льовалоа: Ще направим всичко възможно, за да победим

  • 6 яну 2026 | 14:16
  • 581
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 9451
  • 36
Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 17267
  • 25
Сасуоло 0:0 Ювентус, Йълдъз пропусна добра възможност

Сасуоло 0:0 Ювентус, Йълдъз пропусна добра възможност

  • 6 яну 2026 | 21:46
  • 1522
  • 1
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 5281
  • 4
Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 26507
  • 95
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 6940
  • 7