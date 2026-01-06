България U18 на финал на евроквалификацията

Националният отбор на България за юноши до 18 години се класира за финала на квалификационния турнир за ЕвроВолей 2026, който се провежда в Подгорица (Черна гора). Момчетата на селекционера Мирослав Живков се наложиха категорично над домакините от Черна гора с 3:0 (25:23, 25:22, 25:20) в първия полуфинал на зоналната квалификация, играна тази вечер в зала "Верде".

По този начин младите български "лъвове" ще играят за спечелване на директна квота за ЕвроВолей 2026 през лятото в Италия. На финала България ще излезе срещу победителя втората полуфинална среща между Сърбия и Турция по-късно тази вечер.

Финалът е утре (7 януари) от 20,00 часа българско време. Само победителят от турнира ще се класира за ЕвроВолей 2026, докато следващите 4 отбора ще играят допълнителни квалификации в края на месец март.

Най-полезни заа България станаха Антоан Веселинов (48% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +10), Никола Градинаров (1 блок, 2 аса, 36% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +11) и Адриан Ганев (1 блок и 92% ефективност в атака - +12) с по 13 точки за победата.

За тима на Черна гора над всички бе Вук Станойевич със страхотните 30 точки (2 блока, 1 ас и 61% ефективност в атака - +27), но и това не бе достатъчно за успеха.

БЪЛГАРИЯ - ЧЕРНА ГОРА 3:0 (25:23, 25:22, 25:20)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 5, Веселин Кокалов 1, Никола Градинаров 13, Антоан Веселинов 13, Кристиян Косев 7, Адриан Ганев 13 - Ивайло Донов-либеро (Павел Дженев 3, Димитър Копанаров, Георги Димитров, Александър Диков-либеро)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ЧЕРНА ГОРА: Лука Милошевич 1, Алекса Радич 5 Филип Милосавлевич 7, Вук Станойевич 30, Вук Ойданич, Вукота Челебич 4 - Мирза Муйович-либеро (Василийе Обрадович, Михайло Групкович, Алекса Ковачевич, Огниен Марстийепович-либеро)

Старши треньор: МИЛЯН БОШКОВИЧ.

Снимки: CEV.EU