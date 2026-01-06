Силен Вени Антов с 19 точки, Туркоа аут за Купата на CEV

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа отпаднаха от втория по сила европейски клубен турнир за Купата на CEV. Антов и съотборниците му надделяха много трудно и драматично като домакини на белгийския Грийнярд (Маасейк) с 3:2 (25:14, 25:21, 23:25, 22:25, 15:11) в мач-реванш от 1/16-финалите на турнира, игран тази вечер.

Венислав Антов със 17 точки, Туркоа загуби дербито с Монпелие Франция

Въпреки успеха, след загубата с 0:3 гейма в първата среща, Туркоа приключва участието си в надпреварата. Маасейк пък продължава напред към 1/8-финалите за Купата на CEV, където очаква победителя от двойката между сръбския Войводина (Нови Сад) и турския Алания с Георги Сеганов в състава.

Вени Антов започна като титуляр за Туркоа и игра до края на четвъртия гейм, като стана втори по резултатност с 19 точки (46% ефективност в атака - +10). Игнасио Луенгас, който също игра до четвъртата част, завърши с 21 точки (1 блок, 51% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +17) за победата.

За тима на Маасейк над всички бе Сил Майс с 26 точки (4 блока и 52% ефективност в атака - +17), докато Пиер Перен се отчете с 15 точки.

Снимки: CEV.EU