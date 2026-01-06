Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Найден Найденов: Всеки такъв мач е важен, за да израстваме

  • 6 яну 2026 | 21:54
  • 604
  • 0

Старши треньорът на Локомотив Авиа (Пловдив) Найден Найденов бе доволен от представянето на своя тим въпреки отпадането от втория по сила европейски клубен турнир за Купата на CEV. Найденов сподели мнението си след загубата с 1:3 гейма от румънския Динамо (Букурещ) в срещата-реванш от 1/16-финалите на турнира.

Локомотив Авиа допусна втора загуба от Динамо (Букурещ) и отпадна от турнира за Купата на CEV
"Не съм доволен единствено от това, че започнахме двубоя малко по-несигурни. Момчетата се бориха. Някои от тях за първи път играят на такова ниво. За нас всеки такъв мач е важен, за да израстваме, защото ни предстоят срещи от първенството, които искаме да печелим. Ако бяхме започнали по-убедително в първия гейм, можеше мачът да се развие и по друг начин, но това е в момента реалността. Личи си, че другият отбор е играл много повече от нас на такова ниво, затова успяха да ни излъжат. Мога само да поздравя моите състезатели за това, което показаха като характер и игра", коментира Найденов.

"До сега сме първи в първенството и показваме една добра игра. Вярвам в момчетата. Изградили сме невероятен колектив. Продължаваме да се борим. Нашата цел е да постигнем максималното и за Купата на България, и за първенството", допълни треньорът на Локомотив.

