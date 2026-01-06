Популярни
Мария Кривошийска: Исках да бъда художествена гимнастичка

  • 6 яну 2026 | 20:32
  • 1014
  • 0
Първият гост в подкаста на Volleyball Explained "Първо темпо" за 2026 година е централният блокировач на националния Мария Кривошийска.

В епизода тя разказа за:

началото на кариерата си и детското желание да стане художествена гимнастичка

старт с волейбола в София, Плевен и Казанлък

първи опит в чужбина - Шарлероа (Белгия)

с какво Марица е по-различна от другите българските клубове?

българка в Гърция (ПАОК) и в Унгария (Бекешчаба)

националният отбор - първа повиквателна, треньори, очаквания за новия сезон

какво представлява дамската съблекалня преди мач?

защо е искала да се занимава с право, но впоследствие е променила решението си?

блиц въпроси - книги, най-забавна, най-тиха, най-(не)подредена съотборничка, ниска топка или краче?

препоръка за следващ гост.

