  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Димитър Димитров с 10 точки, Бусан с втора поредна загуба в Република Корея

Димитър Димитров с 10 точки, Бусан с втора поредна загуба в Република Корея

  • 6 яну 2026 | 20:54
  • 416
  • 0

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) допуснаха втора поредна и общо 11-а загуба за сезона в V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му отстъпиха като гости на Кепко Виксторм (Сувон) с 1:3 (25:21, 11:25, 19:25, 22:25) в 20-ия си мач от редовния сезон.

Така Бусан продължава да е на 5-о място във временното класиране с 9 победи, 11 загуби и 28 точки. Следващата среща за Димитров и компания е домакинство на Хюндай Кепитъл Скайуолкърс (Чеонан). Мачът е в петък (9 януари) от 12,00 часа българско време.

Димитър Димитров с 21 точки, Бусан със загуба №10 в Корея
Димитър Димитров с 21 точки, Бусан със загуба №10 в Корея

Димитър Димитров не беше на познатото си ниво и завърши със скромните 10 точки (1 блок) за Бусан.

Ча Джи-Хван и Чон Гуанг-ин пък реализираха съответно 16 и 12 точки за гостите.

