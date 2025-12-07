Алекс Грозданов: Смятам, че може да достигнем до много високо с отбора на България

Алекс Грозданов е в основата на успехите на полския волейболен тим Богданка Люблин, който заема втората позиция в момента в първенството.

Грозданов стана шампион на страната, спечели Суперкупата и Купата на CEV миналия сезон.

Алекс Грозданов и Богданка с лесна победа в Полша

Националът даде специално интервю за БНТ пред нашия екип в полския град, където се провежда европейското първенство по плуване в малък басейн.

"Започнахме много добре, въпреки че имахме над 4-5 човека, които бяхме с националния отбор до последно, така че може би сме един от отбора с най-много национални състезатели в момента", заяви Грозданов.

Той е един от топреализаторите за Богданка, като попадна в идеалния отбор на полския елит няколко пъти през сезон 2025/2026.

"Усещам се като важна фигура в отбора, но това е заради отношението на треньорския щаб, отношението на момчетата. Мисля, че всеки един от нас допринесе много. Колкото до годината, да, по-добре от това не можеше да се развие, може би единствено по-добре щеше да е златният медал с националния отбор. Но стъпка по стъпка, смятам, че вървиме в правилна посока", заяви Грозданов.

Той сподели, че никога няма да забрави участието на България на световното първенство във Филипините, където България спечели сребърните медали. Грозданов бе избран за най-добър централен блокировач на шампионата.

"Надявам се това да е крачка към целия набор, който следващите години да можем да постигаме такива радости за народа. Лично за мен това е нещо, което няма да забравя никога. Толкова много хора бяха излезли на площада. Успяхме да ги обединим. Виждам наистина, че младите хора са запалени към спорта", обясни Грозданов, който е капитан на националния ни отбор.

"Благодаря за тази чест. Много пъти съм го казвал, че това е нещо, което дори не съм си мечтал в моята кариера. Но стана най-вероятно заради липса на по-опитни състезатели в един момент, който сменихме целия набор и гласуваха ми доверие от щаба на отбора, надявам се да не го опровергавам това доверие и да продължаваме така", добави той.

Запитан какво прави отбора толкова специален, Грозданов каза:

"Имаше една основна промяна в базата, в която тренираме. Специални поздрави искам да отправя на цялата организация в комплекса "СамЕлион", гледаха ни цяло лято като писани яйца. Цялата работа, която хвърлихме, наистина е невероятно колко работихме без почивка. За цялото лято имахме около 8 дни почивка. Когато сложим и почивката между сезоните, наистина е една седмица, която за нищо не стига. Бяхме концентрирани на максимум и цялото желание на младия отбор да се покаже. Мисля, че успяхме да го направим."

Волейболистът заяви, че се надява на европейското първенство в България през 2026 г. тимът ни да стигне отново до финал.

"Тръгва най-сложният процес, да запазим самообладание, да сме стъпили на земята и да продължим да работим така, че и повече. Смятам, че може да достигнем до много високо с този отбор", убеден е волейболният национал.

Грозданов си пожела всички да бъдат здрави, а нацията да бъде обединена.

Той се обърна към националния отбор:

"Благодаря за работата цяло лято, за доверието, което ми гласуват като капитан и че ги чакам лятото отново.