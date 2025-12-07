Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов: Смятам, че може да достигнем до много високо с отбора на България

Алекс Грозданов: Смятам, че може да достигнем до много високо с отбора на България

  • 7 дек 2025 | 14:47
  • 320
  • 0

Алекс Грозданов е в основата на успехите на полския волейболен тим Богданка Люблин, който заема втората позиция в момента в първенството.

Грозданов стана шампион на страната, спечели Суперкупата и Купата на CEV миналия сезон.

Алекс Грозданов и Богданка с лесна победа в Полша
Алекс Грозданов и Богданка с лесна победа в Полша

Националът даде специално интервю за БНТ пред нашия екип в полския град, където се провежда европейското първенство по плуване в малък басейн.

"Започнахме много добре, въпреки че имахме над 4-5 човека, които бяхме с националния отбор до последно, така че може би сме един от отбора с най-много национални състезатели в момента", заяви Грозданов.

Той е един от топреализаторите за Богданка, като попадна в идеалния отбор на полския елит няколко пъти през сезон 2025/2026.

"Усещам се като важна фигура в отбора, но това е заради отношението на треньорския щаб, отношението на момчетата. Мисля, че всеки един от нас допринесе много. Колкото до годината, да, по-добре от това не можеше да се развие, може би единствено по-добре щеше да е златният медал с националния отбор. Но стъпка по стъпка, смятам, че вървиме в правилна посока", заяви Грозданов.

Той сподели, че никога няма да забрави участието на България на световното първенство във Филипините, където България спечели сребърните медали. Грозданов бе избран за най-добър централен блокировач на шампионата.

"Надявам се това да е крачка към целия набор, който следващите години да можем да постигаме такива радости за народа. Лично за мен това е нещо, което няма да забравя никога. Толкова много хора бяха излезли на площада. Успяхме да ги обединим. Виждам наистина, че младите хора са запалени към спорта", обясни Грозданов, който е капитан на националния ни отбор.

"Благодаря за тази чест. Много пъти съм го казвал, че това е нещо, което дори не съм си мечтал в моята кариера. Но стана най-вероятно заради липса на по-опитни състезатели в един момент, който сменихме целия набор и гласуваха ми доверие от щаба на отбора, надявам се да не го опровергавам това доверие и да продължаваме така", добави той.

Запитан какво прави отбора толкова специален, Грозданов каза:

"Имаше една основна промяна в базата, в която тренираме. Специални поздрави искам да отправя на цялата организация в комплекса "СамЕлион", гледаха ни цяло лято като писани яйца. Цялата работа, която хвърлихме, наистина е невероятно колко работихме без почивка. За цялото лято имахме около 8 дни почивка. Когато сложим и почивката между сезоните, наистина е една седмица, която за нищо не стига. Бяхме концентрирани на максимум и цялото желание на младия отбор да се покаже. Мисля, че успяхме да го направим."

Волейболистът заяви, че се надява на европейското първенство в България през 2026 г. тимът ни да стигне отново до финал.

"Тръгва най-сложният процес, да запазим самообладание, да сме стъпили на земята и да продължим да работим така, че и повече. Смятам, че може да достигнем до много високо с този отбор", убеден е волейболният национал.

Грозданов си пожела всички да бъдат здрави, а нацията да бъде обединена.

Той се обърна към националния отбор:

"Благодаря за работата цяло лято, за доверието, което ми гласуват като капитан и че ги чакам лятото отново.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Вени Антов заби 22 точки за нова победа на Туркоа

Вени Антов заби 22 точки за нова победа на Туркоа

  • 6 дек 2025 | 23:33
  • 2935
  • 1
Страхотен Бърдаров със 26 точки, ИББ с драматична загуба в Турция

Страхотен Бърдаров със 26 точки, ИББ с драматична загуба в Турция

  • 6 дек 2025 | 23:09
  • 2025
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка с лесна победа в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с лесна победа в Полша

  • 6 дек 2025 | 22:52
  • 2178
  • 0
Локомотив Авиа начело след невероятна драма срещу Дея спорт в Бургас

Локомотив Авиа начело след невероятна драма срещу Дея спорт в Бургас

  • 6 дек 2025 | 21:52
  • 2276
  • 3
Супер Алекс Николов с 20 точки, но Лубе с нова загуба в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, но Лубе с нова загуба в Италия

  • 6 дек 2025 | 21:18
  • 8500
  • 10
Левски с чиста победа срещу Драгоман

Левски с чиста победа срещу Драгоман

  • 6 дек 2025 | 20:23
  • 945
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гран При на Абу Даби: Верстапен начело пред Пиастри, Норис спря в бокса (следете на живо)

Гран При на Абу Даби: Верстапен начело пред Пиастри, Норис спря в бокса (следете на живо)

  • 7 дек 2025 | 15:35
  • 5805
  • 1
Берое 0:0 Септември, два отменени гола за гостите

Берое 0:0 Септември, два отменени гола за гостите

  • 7 дек 2025 | 15:16
  • 3720
  • 3
Втора лига продължава с нови три срещи - бърза размяна на голове в Своге, попадение в Севлиево

Втора лига продължава с нови три срещи - бърза размяна на голове в Своге, попадение в Севлиево

  • 7 дек 2025 | 14:30
  • 20888
  • 9
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 13837
  • 40
Везенков и Олимпиакос остават непобедени в Гърция

Везенков и Олимпиакос остават непобедени в Гърция

  • 7 дек 2025 | 14:59
  • 4891
  • 1
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 8986
  • 7