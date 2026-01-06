Мартин Иванов: Мога да похваля всеки един от съотборниците си

Либероото на Локомотив Авиа (Пловдив) Мартин Иванов сподели след отпадането на тима от втория по сила европейски клубен турнир за Купата на CEV след загуба с 1:3 гейма от румънския Динамо (Букурещ) в срещата-реванш от 1/16-финалите, че може да похвали всеки един от съотборниците си.

Локомотив Авиа допусна втора загуба от Динамо (Букурещ) и отпадна от турнира за Купата на CEV

"Поуки от този мач могат да си извадят доста. Най-хубавото е, че младите състезатели в нашия отбор, освен опитните, показаха характер. Показаха една уникална игра, въпреки че мачът беше много важен за нас, но ние бяхме подготвени за такъв развой. Смятам, че можем да бъде изключително доволни с изключение на възможностите, които не съумяхме да вземем, защото в третия гейм да водиш с 2 точки след 20-та и да загубиш, изключително тежко се преживява. Но мога да похваля абсолютно всеки един от моите съотборници и искам да им благодаря, защото за пореден път показахме, че в България има волейбол и то на международната сцена. Имаме много млади и талантливи волейболисти", коментира Иванов.

Найден Найденов: Всеки такъв мач е важен, за да израстваме

"Смятам, че показваме един хубав волейбол и то не само в този мач, а като цяло от две години насам. Показваме доста борба и характер, показваме, че се подкрепяме и не мога да не отбележа и атмосферата, която беше в залата, защото това се среща изключително рядко. Искам да благодаря и от мое име, и от името на моите съотборници, на публиката, защото да играеш пред такава публика е нещо наистина уникално."

"Ние като цяло сме отбор, който не се примирява с това, което показва. Знаем върху какво трябва да работим. Мисля, че от тук нататък ще се извлекат само позитивите, защото това е един опит на международна сцена, който тежи още повече. Сега идва един турнир за Купата на България, който е предизвикателство, а ние имаме възможност да прелеем този опит, който имаме точно в този важен турнир", завърши либерото на Локомотив.

