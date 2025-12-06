Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов и Богданка с лесна победа в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с лесна победа в Полша

  • 6 дек 2025 | 22:52
  • 429
  • 0

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) записаха 5-а поредна и общо 8-а победа за сезона в местната ПлюсЛига. Шампионите се наложиха категорично у дома над силния тим на Индикпол АЗС (Олшчин) с 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) в среща от 10-ия кръг, играна тази вечер пред 4221 зрители.

Така Богданка се изкачи на 2-о място във временното класиране с 8 победи, 3 загуби и 25 точки, но и мач повече. В следващия 11-и кръг Грозданов и компания ще бъдат гости на Чупрум Стилон (Гожов). Двубоят е следващата неделя (14 декември) от 15,45 часа българско време.

Алекс Грозданов игра цял мач за Богданка и завърши с едва 6 точки (1 блок и 45% ефективност в атака - +2) за успеха.

Кевин Сасак стана най-полезен с 18 точки (1 блок и 65% ефективност в атака - +14) и бе обявен за MVP на мача. Звездата на тима Вилфредо Леон пък добави още 15 точки (3 блока, 1 ас, 48% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +9) за победата.

За тима на Олшчин Павел Халаба и Моритц Карлицек завършиха със скромните 7 и 6 точки.

Снимки: plusliga.pl

