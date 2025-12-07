Зак Браун с остра критика срещу австралийски политик

Австралийският сенатор Мат Канаван си спечели гнева на шефа на Макларън Зак Браун заради това, че вкара в парламентарното изслушване тази седмица темата за това дали в Макларън ощетяват Оскар Пиастри в битката му за световната титла във Формула 1.

Канаван разпита по темата австралийския министър на транспорта Джим Бетс, който не успя да отговори на въпроса, но Браун отвърна на сенатора.

„Направили сме най-доброто, на което сме способни. Самият Оскар вече говори за това колко честна и равностойна е битката в тима – обясни Браун пред sky Sports F1. – Правим грешки, но Оскар е първият, който реагира на това. Той никога не е казал и една дума за това, че е почувствал, че нещо не е наред.

„Видях какво е казал сенаторът. Ясно е, че той е сериозно неинформиран и необразован относно нашия спорт.

„Това е хубавото на Формула 1. Хората подкрепят своите герои, своите страни и не съм изненадан от такава реакция. Но най-важното за нас е, че вътре в тима ние знаем какво е реалната ситуация. Има много хора, които не са наясно с Формула 1, че ще ми отиде целият ден да ги поправям и да им обяснявам как стоят нещата.

„В тима правим всичко възможно, за да блокираме външните шумове и смущения, които биха ни повлияли.“

