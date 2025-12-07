Пиастри: Знам, че може да има заповеди от бокса

За пореден път този уикенд Оскар Пиастри беше питам в Абу Даби дали в Макларън ще има заповеди от бокса. И днес сутринта позицията му беше по-различна от вчера.

Вчера след квалификацията Оскар заяви, че не знае дали ще има заповеди от бокса, както и че тази тема не е била обсъждана в тима. Днес обаче е различно.

„Да, знам, че може да има заповеди от бокса – отговори с усмивка на директен въпрос по темата австралиецът. – Но няма да ви кажа нищо повече по темата, не ме питайте.“

Това потвърждение идва след изявлението на големия шаф на Макларън Зак Браун, че световните шампиони при конструкторите ще използват заповеди от бокса, за да улеснят Ландо Норис по пътя му към световната титла.

