Цунода е готов да се жертва, за да помогне на Верстапен за титлата

Юки Цунода заяви, че е готов да жертва своето състезание в Абу Даби, ако това ще помогне на неговия съотборник в Ред Бул Макс Верстапен да се пребори за петата си поредна световна титла във Формула 1.

Японецът ще стартира десети на „Яс Марина“, след като остана без време в третата фаза на вчерашната квалификация. В нея той първи жертва първата си летяща обиколка, за да даде въздушна струя на Верстапен на правата преди деветия завой, а след това загуби втория си тур заради излизане от пистата в първия завой.

В същото време Верстапен се пребори за полпозишъна пред съперниците си за титлата Ландо Норис и Оскар Пиастри. Преди днешното състезание лидер в генералното класиране е Норис с 408 точки, Верстапен е втори с 396, а Пиастри – трети с 392. С оглед тази разлика е ясно, че Верстапен ще се нуждае от помощ, ако иска да спечели титлата, а Цунода каза, че ще направи всичко по силите си, за да помогне на своя съотборник.

„Ще направя колкото мога, за да му помогна. Най-вероятно аз ще направя компромис с моята стратегия, тъй като с тези позиции той все още има шанс за титлата, така че аз ще направя каквото мога“, заяви Цунода.

Снимки: Gettyimages