Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Цунода е готов да се жертва, за да помогне на Верстапен за титлата

Цунода е готов да се жертва, за да помогне на Верстапен за титлата

  • 7 дек 2025 | 12:58
  • 743
  • 0

Юки Цунода заяви, че е готов да жертва своето състезание в Абу Даби, ако това ще помогне на неговия съотборник в Ред Бул Макс Верстапен да се пребори за петата си поредна световна титла във Формула 1.

Японецът ще стартира десети на „Яс Марина“, след като остана без време в третата фаза на вчерашната квалификация. В нея той първи жертва първата си летяща обиколка, за да даде въздушна струя на Верстапен на правата преди деветия завой, а след това загуби втория си тур заради излизане от пистата в първия завой.

В същото време Верстапен се пребори за полпозишъна пред съперниците си за титлата Ландо Норис и Оскар Пиастри. Преди днешното състезание лидер в генералното класиране е Норис с 408 точки, Верстапен е втори с 396, а Пиастри – трети с 392. С оглед тази разлика е ясно, че Верстапен ще се нуждае от помощ, ако иска да спечели титлата, а Цунода каза, че ще направи всичко по силите си, за да помогне на своя съотборник.

Макс Верстапен е най-добрият квалификатор във Формула 1 през 2025 година
Макс Верстапен е най-добрият квалификатор във Формула 1 през 2025 година

„Ще направя колкото мога, за да му помогна. Най-вероятно аз ще направя компромис с моята стратегия, тъй като с тези позиции той все още има шанс за титлата, така че аз ще направя каквото мога“, заяви Цунода.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Проблематичният нов под на RB21 донесе успех на Верстапен

Проблематичният нов под на RB21 донесе успех на Верстапен

  • 7 дек 2025 | 13:42
  • 242
  • 0
Претендентите за титлата с различни подходи към състезанието в Абу Даби

Претендентите за титлата с различни подходи към състезанието в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 13:12
  • 2123
  • 0
Ето с кой номер най-вероятно ще кара Никола Цолов във Формула 2 догодина

Ето с кой номер най-вероятно ще кара Никола Цолов във Формула 2 догодина

  • 7 дек 2025 | 12:47
  • 2614
  • 0
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 5669
  • 4
Макс Верстапен е най-добрият квалификатор във Формула 1 през 2025 година

Макс Верстапен е най-добрият квалификатор във Формула 1 през 2025 година

  • 7 дек 2025 | 11:20
  • 2687
  • 0
В Макларън са сигурни, че Верстапен ще играе честно днес

В Макларън са сигурни, че Верстапен ще играе честно днес

  • 7 дек 2025 | 08:40
  • 1938
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Берое и Септември

11-те на Берое и Септември

  • 7 дек 2025 | 13:34
  • 801
  • 1
Очаквайте на живо: Гран При на Абу Даби, грандиозният финал на сезона във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Абу Даби, грандиозният финал на сезона във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 14:00
  • 234
  • 0
Втора лига продължава с нови три срещи

Втора лига продължава с нови три срещи

  • 7 дек 2025 | 13:55
  • 17048
  • 6
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 8741
  • 20
Олимпиакос и АЕК в битка за победа от гръцката лига

Олимпиакос и АЕК в битка за победа от гръцката лига

  • 7 дек 2025 | 13:51
  • 2541
  • 0
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 5669
  • 4