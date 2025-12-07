Макс Верстапен е най-добрият квалификатор във Формула 1 през 2025 година

Със спечеления вчера полпозишън за Гран При на Абу Даби Макс Верстапен си гарантира приза за най-добър квалификатор във Формула 1 през 2025 година.
В хода на сезона четирикратният световен шампион спечели общо осем квалификации за основни състезания. Той си гарантира полпозишъна в Япония, Саудитска Арабия, Маями, Великобритания, Италия, Азербайджан, САЩ и Абу Даби.
Така пилотът на Ред Бул изпревари Ландо Норис, който има седем полпозиции през годината. Освен тях от първото място са стартирали още Оскар Пиастри (6), Джордж Ръсел (2) и Шарл Леклер (1). В тази статистика влизат само квалификациите за основните състезания, но не и тези преди шестта спринта, които се проведоха. В тях Люис Хамилтън (1), Андреа Кими Антонели (1), Пиастри (2), Верстапен (1) и Норис (1) си разпределиха полпозишъните.
