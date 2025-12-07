Популярни
Макс Верстапен е най-добрият квалификатор във Формула 1 през 2025 година

  • 7 дек 2025 | 11:20
  • 1605
  • 0

Със спечеления вчера полпозишън за Гран При на Абу Даби Макс Верстапен си гарантира приза за най-добър квалификатор във Формула 1 през 2025 година.

В хода на сезона четирикратният световен шампион спечели общо осем квалификации за основни състезания. Той си гарантира полпозишъна в Япония, Саудитска Арабия, Маями, Великобритания, Италия, Азербайджан, САЩ и Абу Даби.

Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион
Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

Така пилотът на Ред Бул изпревари Ландо Норис, който има седем полпозиции през годината. Освен тях от първото място са стартирали още Оскар Пиастри (6), Джордж Ръсел (2) и Шарл Леклер (1). В тази статистика влизат само квалификациите за основните състезания, но не и тези преди шестта спринта, които се проведоха. В тях Люис Хамилтън (1), Андреа Кими Антонели (1), Пиастри (2), Верстапен (1) и Норис (1) си разпределиха полпозишъните.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

