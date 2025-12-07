Ивайло Станчев: Няма как да не съм щастлив след такъв полусезон

Старши треньорът на Черноморец (Балчик) Ивайло Станчев е изключително щастлив от факта, че тимът ще посрещне зимната пауза като лидер в класирането на Североизточната Трета лига. Въпреки младостта на отбора, балчиклии демонстрираха сериозно израстване и постоянство, което им осигури първата позиция.

„Няма как да не съм щастлив след такъв полусезон. Поздравявам момчетата за добрата година във футболен план. Показахме постоянство, а това е много трудно, когато работиш с толкова млади футболисти, но те израстват с всеки мач и се надявам през пролетта да изглеждаме още по-добре“, сподели наставникът на балчишкия тим.

Въпреки отличното класиране, специалистът остава реалист: „Това, че завършваме начело първенството зимата, не значи нищо. Това ни задължава да работим още повече, за да може да се задържим там. Предстоят още много мачове и битката ще бъде до последно.“

Освен в първенството, Черноморец гледа с амбиции и към Купата на Аматьорската лига.

„Искаме да се представим добре и за Аматьорската купа, където миналата кампания бяхме на косъм от триумф. Искаме отново да имаме шанса да спорим за трофея.“, напомни старши треньорът на Балчиклии.

Сега играчите ще получат кратка почивка по празниците. Междувременно спортно-техническият щаб вече подготвя детайлите за зимната подготовка. Програмата ще бъде обявена скоро.