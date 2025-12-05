Тежък удар за нападател на Черноморец (Балчик)

Неприятна новина за Черноморец (Балчик) преди последния мач за първенството на Североизточната Трета лига. Нападателят Николай Трифонов е получил сериозно увреждане във връзките на коляното по време на тренировка, показаха резултатите от направения ядрено магнитен резонанс. Травмата със сигурност го вади от последния двубой и ще става ясно дали ще се налага операция.

21-годишният голмайстор прави силен сезон – 12 мача и 6 гола, което го нарежда като трети най-резултатен играч на тима. Той има и 1 мач и 1 гол за Купата на АФЛ.