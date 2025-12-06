Категоричен успех в Аксаково изкачи Черноморец (Балчик) на върха

Черноморец (Балчик) се наложи с 3:0 в Аксаково над едноименния тим и завърши есенния полусезон на първо място, с равни точки, но по-добра голова разлика от Септември Тервел (двубоят между лидерите завърши 1:1 в Балчик). Днешната среща е от 17-ия кръг на Североизточната Трета лига. В нея доминираха гостите. Те решиха всичко през първото полувреме. Иван Томов откри резултата, само 180 секунди след началния съдийски сигнал. Мартин Янакиев удвои след подаване на Стефан Митев в 34-ата минута. В 43-ата пък Митев се разписа след асистенция на Томов. След почивката съдията не зачете попадение на Кристиян Евдокиев от Черноморец. Постепенно темпото падна и мача се доигра.