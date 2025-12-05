Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Североизточна Трета лига
  Пак отложиха мачове от Североизточна Трета лига

Пак отложиха мачове от Североизточна Трета лига

  • 5 дек 2025 | 12:17
  • 354
  • 1
Пак отложиха мачове от Североизточна Трета лига

„Традицията“ от последните сезони в Североизточната Трета лига е спазена и през настоящият. За пореден път отложиха мачове от първенството. Този път са от последния есенен 17-и кръг. Става въпрос за двубоите в Търговище и Добрич, където Устрем (Дончево) провежда домакинските си срещи. Въпросните отложени срещи ще се проведат през февруари 2026 година. За тогава е насрочен и друг отложен двубой – от 15-ия кръг.

Североизточна Трета лига – XVII кръг

6 декември 2025 г., събота, 14:00 ч:

Аксаково (Аксаково) - Черноморец (Балчик)

Волов Шумен 2007 (Шумен) - Фратрия II (Варна)

Лудогорец III (Разград) - Бенковски (Исперих)

Доростол (Силистра) - Черноломец (Попово)

Олимпик (Варна) - Светкавица (Търговище)

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Спартак II (Варна)  отложен

в Добрич: Устрем (Дончево) - Рилци (Добрич)   отложен

7 декември 2025 г., неделя, 14:00 ч:

в Каспичан: Ботев (Нови пазар) - Черно море II (Варна)

Септември (Тервел) - почива

Североизточна Трета лига – отложена среща от XVII кръг

7 февруари 2026 г., събота, 14:00 ч:

в Добрич: Устрем (Дончево) - Рилци (Добрич)

Североизточна Трета лига – отложена среща от XV кръг

14 февруари 2026 г., събота, 14:00 ч:

Аксаково (Аксаково) - Рилци (Добрич)

Североизточна Трета лига – отложена среща от XVII кръг

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Спартак II (Варна)

