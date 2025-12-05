Пак отложиха мачове от Североизточна Трета лига

„Традицията“ от последните сезони в Североизточната Трета лига е спазена и през настоящият. За пореден път отложиха мачове от първенството. Този път са от последния есенен 17-и кръг. Става въпрос за двубоите в Търговище и Добрич, където Устрем (Дончево) провежда домакинските си срещи. Въпросните отложени срещи ще се проведат през февруари 2026 година. За тогава е насрочен и друг отложен двубой – от 15-ия кръг.
Североизточна Трета лига – XVII кръг
6 декември 2025 г., събота, 14:00 ч:
Аксаково (Аксаково) - Черноморец (Балчик)
Волов Шумен 2007 (Шумен) - Фратрия II (Варна)
Лудогорец III (Разград) - Бенковски (Исперих)
Доростол (Силистра) - Черноломец (Попово)
Олимпик (Варна) - Светкавица (Търговище)
СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Спартак II (Варна) отложен
в Добрич: Устрем (Дончево) - Рилци (Добрич) отложен
7 декември 2025 г., неделя, 14:00 ч:
в Каспичан: Ботев (Нови пазар) - Черно море II (Варна)
Септември (Тервел) - почива
Североизточна Трета лига – отложена среща от XVII кръг
7 февруари 2026 г., събота, 14:00 ч:
в Добрич: Устрем (Дончево) - Рилци (Добрич)
Североизточна Трета лига – отложена среща от XV кръг
14 февруари 2026 г., събота, 14:00 ч:
Аксаково (Аксаково) - Рилци (Добрич)
Североизточна Трета лига – отложена среща от XVII кръг
СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Спартак II (Варна)