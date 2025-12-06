Популярни
29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  Sportal.bg
  Черно море
  Уеслен Жуниор: Не е лесно да се играе на такъв терен

Уеслен Жуниор: Не е лесно да се играе на такъв терен

  6 дек 2025 | 19:35
  • 413
  • 0

Нападателят на Черно море Уеслен Жуниор сподели мнението си след успеха с 2:0 над ЦСКА на "Тича". Бразилецът откри резултата срещу "армейците" в края на първото полувреме, а след почивката Георги Лазаров (65') подпечата победата на "моряците".

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи
ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

"Усещането е прекрасно! По-щастлив съм, че взехме победата срещу такъв труден противник. Не е лесно да се играе на такъв терен. Знаехме, че ще бъде такъв още ден преди мача. Защитата е много добре, футболистите играят от много време заедно и знаят какво да правят", каза Уеслен Жуниор.

Снимки: Владимир Иванов

