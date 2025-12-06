И мениджърът на Макс иска силно състезание от Ръсел

И мениджърът на Макс Верстапен – Раймонд Вермюлен, е на мнението на доктор Хелмут Марко, че за световния шампион ще е супер, ако утре в състезанието има коли между него и пилотите на Макларън.

„Успехът на Макс днес е резултат от усилията на целия тим – обясни Вермюлен. – Квалификацията като по учебник. В решителния момент Макс знае какво трябва да направи, а при последната си бърза обиколка в третата част дори не използва изтегляне. Единственото, което ни липсва за утре, е една кола на Мерцедес на първа редица.

Недостижимият Верстапен не остави шанс на Норис и Пиастри в квалификацията в Абу Даби

„Макс и Ред Бул не можеха да направят повече от това, което той постигна днес. Но ако първите трима завършат така, това не е в наша полза. Норис ще бъде по-консервативен в сравнение с Оскар и Макс, тъй като и двамата нямат какво да губят. Алонсо също е наблизо, така че ще е интересно.“

Доктор Марко: Когато Макс стартира до Норис, Ландо е нервен

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Снимки: Gettyimages