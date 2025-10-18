Едисон Йорданов титуляр при равенство на Беершот

Беершот и Беверен направиха равенство 1:1 в дербито от 10-ия кръг на белгийската Чалънджър Про Лига. Едисон Йорданов започна като титуляр за домакините и остана на терена през всичките 90 минути.

Бившият български национал игра като десен бек и дори имаше възможност да се разпише, но негов удар беше спасен от вратаря на гостите Бо Ройс.

Гостите бяха по-активният отбор и заслужено поведоха в 56-ата минута с попадение на Ленарт Мертенс. В 72-рата Люик Мбе Со изравни за Беершот.

Равенството позволи на Беверен да събере 28 точки, с които оглавява класирането, а Беершот е трети с 21. На втора позиция е Кортрийк с 22 точки.