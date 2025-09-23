Едисон Йорданов с важен принос за победа на Беершот

Бившият български национал Едисон Йорданов изигра силен мач за Беершот в белгийската Чалънджър Про Лига. Той се появи като резерва след почивката и подаде за едно от попаденията при победата с 2:0 над Генк U23.

Йорданов, който е ново попълнение на "виолетовите", вкара гол за успеха с 4:1 над Франк Боран в предишния кръг, но, въпреки това, не започна като титуляр при визитата в Генк днес. Българинът влезе в 62-рата минута вместо Колин Дагба, а в 71-вата асистира на Лукас ван Еено за второто попадение в полза на Беершот.

Преди почивката за гостите се разписа Арнолд Вула. Отборът на Мохамед Месуди създаде още доста положения, а домакините почти не застрашиха вратата на Ник Шинтън.

Четвъртият пореден успех изкачи Беершот на второ място в класирането с актив от 17 точки. Лидер с 18 пункта е Беверен, а трети с 16 е Кортрийк.