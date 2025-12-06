Матей Казийски с 15 точки, Халкбанк с лесна победа в Турция

Отборът на Халкбанк (Анкара), в който играят бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов, постигна 3-а поредна и общо 7-а победа в турската Ефелер лига. Воденият от Радостин Стойчев тим би категорично като домакин Гебзе Беледийе с 3:0 (25:21, 25:21, 25:22) в мач от 9-ия кръг на първенството, игран този следобед пред около 250 зрители.

Така Халкбанк остава на 3-о място във временното класиране с актив от 7 победи, 2 загуби и 20 точки. В следващия 10-и кръг играчите на Радо Стойчев ще играят с лидера в подреждането и градски съперник Зираатбанк. Дербито е в събота (13 декември) от 18,00 часа българско време.

41-годишният Матей Казийски игра силно цял мач и реализира 15 точки (2 блока, 1 ас, 57% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане - +8) за успеха.

35-годишният Цветан Соколов пък получи почивка и така не се появи в игра.

Най-полезен за Халкбанк стана Йоанди Леал, който заби 18 точки (1 ас, 63% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +14) за победата.

За тима на Гебзе Ясин Айдън завърши с 13 точки (2 блока, 52% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +8).