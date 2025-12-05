ЦСКА нанесе първо поражение на Нефтохимик в efbet Супер Волей

Волейболистите на ЦСКА нанесоха първа загуба на лидера Нефтохимик 2010 в efbet Супер Волей и то насред зала “Бойчо Брънзов” в Бургас.

“Червените” направиха пълен обрат и победиха с 3:1 (22:25, 25:16, 25:17, 25:20) в мач от 8-ия кръг.

Така ЦСКА се изравни на върха с бургазлии със 17 точки.

Нефтохимик поведе с 15:10. Блокада на Стефан Чавдаров и Нефтохимик поведе със 17:11. Александър Попов взе прекъсване за “червените”. Единична блокада на Тодор Костов спря атака на Стефан Чавдаров и 17:19. Успешна атака на Ади Османович и 20:17. Нефтохимик спечели първата част с 25:20.

Атака на Николай Пенчев и 8:4 за ЦСКА в началото на втората част. Волейболистите на ЦСКА заиграха силно и водени от австралийският си диагонал Хеймиш Хейзълдън спечелиха втората част с 25:16.

“Червените” дръпнаха с 5 точки и в третата част с 11:6. Мартин Кръстев би сервис в мрежата - 12:16. Мощна атака на Николай Пенчев 17:12. Още една успешна атака на Хеймиш Хейзълдън - 18:14. Мощна атака по диагонала на Николай Пенчев и ЦСКА спечели третата част с 25:17.

Волейболистите на ЦСКА дръпнаха с 6:2 н началото на четвъртата част. Пайп на Николай Пенчев и 8:4 за ЦСКА. Атака на Ади Османович и Нефтохимик намали разликата само на 1 точка при 7:8. Блокаут на Хеймиш Хейзълдън и 13:11 за ЦСКА. Страхотна атака на Николай Пенчев - 15:12. Ас на Николай Пенчев - 16:12. “Червените” дръпнаха с 21:16. Хеймиш Хейзълдън атакува технично за 23:18. Мощна атака на Теодор Тодоров в центъра и ЦСКА спечели четвъртата част с 25:20 и мача с 3:1 гейма.

Австралийският диагонал Хеймиш Хейзълдън заби 21 точки и бе избран за MVP.

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - ЦСКА 1:3 (25:17, 16:25, 17:25, 20:25)

НЕФТОХИМИК: Дмитро Долгополов 4, Ади Османович 11, Калоян Балабанов 9, Рикардо Жуниор 16, Мартин Кръстев 8, Стефан Чавдаров 6 - Симеон Добрев-либеро (Стоян Димитров, Ясен Петров-либеро, Любослав Телкийски, Венцислав Рагин 2, Димитър Василев 2)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ

ЦСКА: Висенте Монфорд Миная 2, Хеймиш Хейзълдън 21, Мохамад Реза Беик 13, Николай Пенчев 14, Тодор Костов 14, Теодор Тодоров 10 - Мартин Божилов-либеро (Александър Манушев)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto