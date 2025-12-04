Популярни
  Волейбол
  Аспарух Аспарухов със 17 точки, Шлепск с 8-а загуба в Полша

Аспарух Аспарухов със 17 точки, Шлепск с 8-а загуба в Полша

  • 4 дек 2025 | 21:53
  • 223
  • 0
Аспарух Аспарухов със 17 точки, Шлепск с 8-а загуба в Полша

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) записаха нова загуба в полската Plus Liga.

Аспарух Аспарухов и съотборниците му поведоха като гости на силния тим на ЗАКСА (Кендженджин-Козле) с 2:0, но допуснаха обрат и отстъпиха с 2:3 (25:21, 25:19, 19:25, 22:25, 10:15) в среща от 9-ия кръг на шампионата, играна тази вечер пред близо 1100 зрители.

Аспарух Аспарухов игра силно и реализира 17 точки (1 ас, 42% ефективност в атака, 11% перфектно и 46% позитивно посрещане - +10).

Бартош Филипяк бе най-резултатен за Шлепск с 21 точки (1 ас, 1 блок, 40% ефективност в атака - +11).

Грозданов и Богданка спечелиха "българското" дерби с Шлепск и Аспарухов в Полша
Грозданов и Богданка спечелиха "българското" дерби с Шлепск и Аспарухов в Полша

Игор Гробелни бе най-резултатен за ЗАКСА със 17 точки (1 ас, 1 блок).

Камил Рихлицки добави 17 точки.

Това бе 8-а загуба за Аспарух Аспарухов и Шлепск и с актив от 5 точки тима заема последното 14-о място.

ЗАКСА постигна 4-и успех и заема 7-о място с актив от 13 точки.

