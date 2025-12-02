Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Казийски, Соколов и Халкбанк удариха Фенербахче в Турция

Казийски, Соколов и Халкбанк удариха Фенербахче в Турция

  • 2 дек 2025 | 20:08
  • 871
  • 0

Бившите национали Матей Казийски, Цветан Соколов и техният Халкбанк (Анкара) записаха втора поредна и общо 6-а победа в турската Ефелер лига. Воденият от Радостин Стойчев тим удари като гост гранда Фенербахче Медикана (Истанбул) с 3:0 (25:20, 26:24, 25:16) в най-интересния мач от междинния 8-и кръг на първенството, игран този следобед пред около 300 зрители в зала "Бурхан Фелек".

Казийски, Соколов и Халкбанк с 5-и успех в Турция
Казийски, Соколов и Халкбанк с 5-и успех в Турция

По този начин Халкбанк се изкачи на 3-о място във временното класиране с актив от 6 победи, 2 загуби и 17 точки. В следващия 9-и кръг играчите на Радо Стойчев са домакини на Гебзе. Срещата е в събота (6 декември) от 13,00 часа българско време.

35-годишният Цветан Соколов игра силно цял мач и стана най-полезен с 13 точки (2 блока и 55% ефективност в атака - +8) за победата на Халкбанк.

Йоанди Леал също реализира 13 точки (5 блока!, 1 ас, 47% ефективност в атака и 20% позитивно посрещане - +4).

41-годишният Матей Казийски пък добави 10 точки (1 блок, 1 ас, 40% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +4) за успеха.

За тима на Фенербахче Ийт Гюлмезоолу завърши с 14 точки (2 блока, 1 ас, 46% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +5), докато Ървин Нгапет приключи с едва 9 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Вени Антов в Идеалният отбор на кръга във Франция

Вени Антов в Идеалният отбор на кръга във Франция

  • 2 дек 2025 | 19:16
  • 820
  • 0
Венислав Антов с нов прякор след рекордните 45 точки

Венислав Антов с нов прякор след рекордните 45 точки

  • 2 дек 2025 | 19:05
  • 1478
  • 1
ЦСКА без проблеми срещу Черно море във Варна

ЦСКА без проблеми срещу Черно море във Варна

  • 1 дек 2025 | 19:52
  • 2041
  • 0
Уникален! Хулио Веласко направи безплатен курс за над 1000 волейболисти в Буенос Айрес

Уникален! Хулио Веласко направи безплатен курс за над 1000 волейболисти в Буенос Айрес

  • 1 дек 2025 | 17:56
  • 5379
  • 2
Мира Тодорова и Викторина Химеджи с 13-а победа в японската V-лига

Мира Тодорова и Викторина Химеджи с 13-а победа в японската V-лига

  • 1 дек 2025 | 17:05
  • 695
  • 0
Денис Карягин заби 27 точки, Руси Желев добави още 13 точки, но Мачерата допусна драматична загуба

Денис Карягин заби 27 точки, Руси Желев добави още 13 точки, но Мачерата допусна драматична загуба

  • 1 дек 2025 | 16:47
  • 1305
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 20416
  • 19
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 27487
  • 27
Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

  • 2 дек 2025 | 21:04
  • 1356
  • 9
Фулъм 0:1 Манчестър Сити, гол номер 100 за Холанд

Фулъм 0:1 Манчестър Сити, гол номер 100 за Холанд

  • 2 дек 2025 | 21:45
  • 1455
  • 1
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 20579
  • 16
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 27789
  • 10