Казийски, Соколов и Халкбанк удариха Фенербахче в Турция

Бившите национали Матей Казийски, Цветан Соколов и техният Халкбанк (Анкара) записаха втора поредна и общо 6-а победа в турската Ефелер лига. Воденият от Радостин Стойчев тим удари като гост гранда Фенербахче Медикана (Истанбул) с 3:0 (25:20, 26:24, 25:16) в най-интересния мач от междинния 8-и кръг на първенството, игран този следобед пред около 300 зрители в зала "Бурхан Фелек".

По този начин Халкбанк се изкачи на 3-о място във временното класиране с актив от 6 победи, 2 загуби и 17 точки. В следващия 9-и кръг играчите на Радо Стойчев са домакини на Гебзе. Срещата е в събота (6 декември) от 13,00 часа българско време.

35-годишният Цветан Соколов игра силно цял мач и стана най-полезен с 13 точки (2 блока и 55% ефективност в атака - +8) за победата на Халкбанк.

Йоанди Леал също реализира 13 точки (5 блока!, 1 ас, 47% ефективност в атака и 20% позитивно посрещане - +4).

41-годишният Матей Казийски пък добави 10 точки (1 блок, 1 ас, 40% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +4) за успеха.

За тима на Фенербахче Ийт Гюлмезоолу завърши с 14 точки (2 блока, 1 ас, 46% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +5), докато Ървин Нгапет приключи с едва 9 точки.