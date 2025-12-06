Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Румънски футболен бос обиди жестоко Ботев: Посредствен отбор!

Румънски футболен бос обиди жестоко Ботев: Посредствен отбор!

  • 6 дек 2025 | 12:20
  • 1033
  • 2
Румънски футболен бос обиди жестоко Ботев: Посредствен отбор!

Генералният мениджър на действащия румънски шампион ФКСБ - Михай Стойка, се подигра с Ботев Пловдив и с левия защитник на "канарите" Константинос Балоянис. Шефът на румънския гранд отрече информациите, които се появиха в румънските медии, че клубът му има интерес към гръцкия бранител. Той използва профила си в една от социалните мрежи, за да опровергае публикациите, като наред с това обиди както "жълто-черния" клуб, така и българския шампионат.

"Всеки, който е заинтересован от нахално увеличаване на цената на някакъв резервен защитник от посредствен отбор в шампионат, по-слаб от румънската Лига 1, ще го помоля да потърси правдоподобни информации. ФКСБ няма интерес към такъв футболист“, гласеше съобщението на Стойка.

Бившият футболист, който не е играл в някой от водещите отбори в северната ни съседка, има богат опит като управленец. Той заема поста на генерален мениджър на ФКСБ от 2021 година, след като преди това е бил спортен директор, припомня "Тема спорт". Стойка е част от румънския гранд от 2010-а, като явно е прихванал от острия език на шефа си Джиджи Бекали.

Припомняме, че договорът на 26-годишния Балоянис с Ботев изтича след края на сезона и засега от клуба няма информация за споразумение за удължаване на контракта.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Емил Ценов не влезе при загуба на Оренбург

Емил Ценов не влезе при загуба на Оренбург

  • 6 дек 2025 | 02:31
  • 1237
  • 0
Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

  • 5 дек 2025 | 23:15
  • 1070
  • 0
Станев: Две минути ни разделиха с точката

Станев: Две минути ни разделиха с точката

  • 5 дек 2025 | 20:08
  • 1427
  • 4
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 20890
  • 41
Мобилният магазин на ЦСКА гостува във Варна утре

Мобилният магазин на ЦСКА гостува във Варна утре

  • 5 дек 2025 | 17:52
  • 1057
  • 4
Черно море без трима важни футболисти срещу ЦСКА

Черно море без трима важни футболисти срещу ЦСКА

  • 5 дек 2025 | 17:41
  • 4269
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Сф) 2:1 Ботев (Пд), "канарчетата" върнаха един гол

Локомотив (Сф) 2:1 Ботев (Пд), "канарчетата" върнаха един гол

  • 6 дек 2025 | 13:05
  • 4448
  • 10
Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

  • 6 дек 2025 | 07:45
  • 8494
  • 9
Кръгът във Втора лига продължава с три срещи

Кръгът във Втора лига продължава с три срещи

  • 6 дек 2025 | 13:19
  • 76
  • 0
Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"?

Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"?

  • 6 дек 2025 | 08:00
  • 4578
  • 4
ЦСКА си хареса норвежки талант, желан от Рейнджърс и редица клубове от Висшата лига

ЦСКА си хареса норвежки талант, желан от Рейнджърс и редица клубове от Висшата лига

  • 6 дек 2025 | 09:28
  • 7242
  • 14
„Вабанк“: Веласкес ли е виновникът за загубата на Левски от Славия

„Вабанк“: Веласкес ли е виновникът за загубата на Левски от Славия

  • 6 дек 2025 | 09:55
  • 5315
  • 9