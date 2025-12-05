Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Ботев прави опит да задържи Балоянис

Ботев прави опит да задържи Балоянис

  • 5 дек 2025 | 10:27
  • 134
  • 0
Ботев прави опит да задържи Балоянис

Старши треньорът на Ботев (Пд) Димитър Димитров държи гръцкият защитник Константинос Балоянис да остане в отбора. Бранителят води преговори с румънския гранд ФКСБ и се очаква веднага след Нова година да преплува Дунав, а Херо може да се окаже неочаквана пречка пред подобен трансфер.

26-годишният Балоянис е част от „канарчетата“ от лятото на 2023 г. Преди това е играл за ПАОК, Волос и ОФИ Крит. Минал е през школите на Арсенал и Цволе.

През настоящия сезон гръцкият ляв бек е взел участие в 12 мача на „канарчетата“, в които няма отбелязан гол или направена асистенция.

Договорът на Балоянис с Ботев изтича през следващото лято и ако не преподпише, може да се договори с избран от него отбор без финансова компенсация за Ботев. Затова и ръководството на пловдивчани бърза да го продаде, за да вземе някакви пари за един от най-скъпоплатените си играчи.

Другите футболисти, чиито договори приключват след края на този сезон, са Николай Минков, Джон Емануел и Стивън Петков, пише още „Мач Телеграф“.

